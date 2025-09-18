Сантос заявил об отсутствии планов играть за сборную России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заащитник «Зенита» Дуглас Сантос сообщил, что не планировал выступать за сборную России после получения российского гражданства. Он отметил, что с самого начала хотел играть за сборную Бразилии, и этот выбор был осознанным, передает ТАСС.

Сантос получил паспорт РФ в октябре 2024 года, что позволило ему не считаться легионером в чемпионате России. Позже футболист был включен в расширенный состав сборной России на мартовские сборы, однако в основную заявку не попал.

В сентябре Дуглас Сантос дебютировал за сборную Бразилии в отборочном матче чемпионата мира 2026 года против Чили, полностью отыграв все 90 минут. По словам игрока, он осуществил свою детскую мечту, а также мечту всей своей семьи, благодаря возможности выступать за «Зенит».

За «Зенит» бразилец играет с 2019 года, за это время он пять раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и пять раз – Суперкубок страны.

