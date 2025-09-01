Защитник «Зенита» Сантос сменил российское на бразильское спортивное гражданство

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос отказался от российского спортивного гражданства

Tекст: Денис Тельманов

Дуглас Сантос вернул себе бразильское спортивное гражданство, передает Интерфакс. Теперь защитник «Зенита» снова будет считаться легионером в российской Премьер-лиге. В 2024 году футболист получил российский паспорт, а ФИФА разрешила ему сменить спортивное гражданство с бразильского на российское, позволив выступать как россиянин.

Сантос не играл за сборную России, но однажды попадал в расширенный список приглашенных в национальную команду. Недавно футболист был вызван в сборную Бразилии на игры отбора к чемпионату мира 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полузащитник Александр Роспутько сменил гражданство на российское и присоединился к футбольному клубу «Чайка» из Ростовской области.

Первый зампред Госдумы Александр Жуков выразил обеспокоенность большим числом иностранных игроков в РПЛ и поддержал инициативу ограничения их количества. Российская сборная по футболу включила защитника Дугласа Сантоса в состав на матч с Замбией, который пройдет в Москве.