Дуглас Сантос сменил российское спортивное гражданство на бразильское, что изменило его статус в чемпионате страны.
Дуглас Сантос вернул себе бразильское спортивное гражданство, передает Интерфакс. Теперь защитник «Зенита» снова будет считаться легионером в российской Премьер-лиге. В 2024 году футболист получил российский паспорт, а ФИФА разрешила ему сменить спортивное гражданство с бразильского на российское, позволив выступать как россиянин.
Сантос не играл за сборную России, но однажды попадал в расширенный список приглашенных в национальную команду. Недавно футболист был вызван в сборную Бразилии на игры отбора к чемпионату мира 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полузащитник Александр Роспутько сменил гражданство на российское и присоединился к футбольному клубу «Чайка» из Ростовской области.
Первый зампред Госдумы Александр Жуков выразил обеспокоенность большим числом иностранных игроков в РПЛ и поддержал инициативу ограничения их количества. Российская сборная по футболу включила защитника Дугласа Сантоса в состав на матч с Замбией, который пройдет в Москве.