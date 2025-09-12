В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.7 комментариев
Польша захотела «адаптировать украинский опыт» по борьбе с БПЛА
Туск: Польша приняла предложение Зеленского о сотрудничестве по борьбе с БПЛА
Польша начнет совместную работу с Украиной по созданию систем защиты от дронов и адаптации украинского опыта, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Туск, сообщив о состоявшемся накануне телефонном разговоре с украинским лидером, уточнил, что «с удовлетворением» принял соответствующее предложение Владимира Зеленского, передает ТАСС со ссылкой на TVP Info.
Туск рассказал, что уже обсудил технические детали. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отправился в Киев, а во вторник туда также поедет вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. Премьер отметил, что в данный момент военные и технические специалисты обеих стран уже обсуждают способы, «как адаптировать украинский опыт в Польше».
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши заявили о нарушении своего воздушного пространства якобы российскими беспилотниками. Министерство обороны России отметило, что дальность полета беспилотников, применявшихся для атаки на украинские цели, не превышает 700 км.