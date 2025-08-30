Хуситы пообещали Израилю «мрачные дни» в ответ на гибель премьера

Глава политсовета хуситов предрек Израилю «мрачные дни» после убийства премьера

Tекст: Вера Басилая

Глава Высшего политсовета хуситов Махди аль-Машат выступил в эфире канала Al Masirah с заявлением после гибели премьер-министра Ахмеда Галеба ар-Рахави и других членов правительства в результате израильского удара по Сане., передает РИА «Новости».

«Вас ждут мрачные дни. Мы продолжим отвечать вызовами на вызовы, и вы больше никогда не будете чувствовать себя в безопасности», – заявил аль-Машат.

Он также обратился к иностранным компаниям, работающим на территории Израиля, с призывом покинуть страну, пока не стало слишком поздно.

Израильские военные нанесли авиаудар по Сане во время прямой трансляции обращения главы движения «Ансар Алла» Абдель Малека аль-Хуси. Хуситы сообщили о гибели главы правительства Ахмеда Галеба ар-Рахави в результате удара Израиля.

Среди погибших после атаки оказались ключевые министры кабмина хуситов, включая заместителя главы правительства и главу МИД.