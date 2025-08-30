То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.19 комментариев
Хуситы объявили о гибели главы правительства йеменских повстанцев
Йеменские хуситы сообщили о гибели Ахмеда Галеба ар-Рахави после удара Израиля, который возглавлял правительство на контролируемой ими территории страны.
Глава правительства, назначенного хуситами, Ахмед Галеб ар-Рахави погиб в результате израильского удара по Сане, передает ТАСС. Об этом говорится в заявлении непризнанного президентского совета, управляющего регионом, находящимся под контролем движения «Ансар Алла».
В заявлении отмечается, что вместе с ар-Рахави погибли несколько коллег-министров, имена которых не уточняются. Несколько членов правительства получили ранения разной степени тяжести и в настоящий момент проходят лечение.
Преемником погибшего назначен его первый заместитель Мухаммед Мифтах. Соответствующее решение принял председатель высшего политического совета движения «Ансар Алла» Махди аль-Машат, добавляет агентство Saba.
Израильские военные нанесли авиаудар по Сане во время обращения главы движения «Ансар Алла» Абдель Малека аль-Хуси. Хуситы ранее заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион.