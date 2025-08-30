При ударе Израиля погибло десять членов правительства хуситов

Tекст: Вера Басилая

Не менее десяти членов правительства, сформированного йеменскими хуситами из движения «Ансар Алла», погибли в результате израильского удара по Сане, передает ТАСС. Информацию подтвердил источник в йеменском движении.

Среди погибших названы заместитель главы правительства Джаляль ар-Рувейшан, а также министры иностранных дел Джамаль Амер, информации Хашем Шарафаддин, местного самоуправления Мухаммед аль-Мадани, экономики Муин аль-Махакри, юстиции Муджахид Ахмед. Также среди жертв – министр транспорта Мухаммед Кахим, труда Самир Баджала, образования Хасан ас-Саади и спорта Мухаммед аль-Маулид.

Источник подчеркнул, что операция Израиля была направлена именно против представителей правительства хуситов. Официальных заявлений от властей Израиля по поводу удара пока не поступало.

Ранее йеменские хуситы сообщили о гибели Ахмеда Галеба ар-Рахави в результате удара Израиля.

Израильские военные нанесли авиаудар по Сане во время прямой трансляции обращения главы движения «Ансар Алла» Абдель Малека аль-Хуси.

До этого хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион.