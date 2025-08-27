Посольство России: Заявления Бельгии об Украине загоняют отношения в тупик

Tекст: Дарья Григоренко

Посольство России в Бельгии выразило обеспокоенность, отметив, что эти действия окончательно загоняют российско-бельгийские отношения в тупик, передает ТАСС.

В российской дипмиссии подчеркнули: «Руководство Бельгии стремительно дрейфует в своих подходах в сторону наиболее русофобского и ястребиного лагеря из числа стран – членов НАТО и ЕС, окончательно загоняя в тупик российско-бельгийские отношения. Убеждены, что подобная безрассудная линия не отвечает интересам населения страны, вынужденного расплачиваться своим благополучием за политический авантюризм истеблишмента».

Заявление прозвучало на фоне визита министра иностранных дел Бельгии Максима Прево в Одессу 26 августа вместе с коллегами из стран Бенилюкса. В ходе визита Прево объявил, что Бельгия передаст Украине в сентябре несколько истребителей F-16, а также выделит дополнительно 20 млн евро на экономическую поддержку.

В среду главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга поддержали усиление военной помощи Киеву, включая поставку истребителей F-16 и продвижение страны в НАТО.

Ранее бельгийское министерство обороны представило план почти двукратного увеличения численности армии и изменения ее задач в рамках НАТО.