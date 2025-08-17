Дмитриев привел примеры паники сторонников конфликта на Украине

Дмитриев заявил о панике сторонников конфликта на Украине

Tекст: Вера Басилая

Европейские и британские сторонники конфликта на Украине испытывают панику на фоне переговоров между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, написал Дмитриев в Telegram-канале.

В этой связи он привел несколько примеров публикаций западных СМИ. Как сообщает Politico, на встречу с Трампом вместе с Зеленским может поехать президент Финляндии Александр Стубб, написал Дмитриев.

Издание Bild также уточняет, что в качестве сопровождающих в Вашингтон могут отправиться президент Франции Эмманюэль Макрон,канцлер Германии Фридрих Мерц или премьер Британии Кир Стармер, отмечает глава РФПИ.

Ранее Владимир Зеленский объявил, что встретится с Дональдом Трампом в понедельник, 18 августа.

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что учил Зеленского манерам перед визитом в Белый дом.

Bild пишет, что президент США Дональд Трамп предложил Зеленскому пригласить европейских политиков в США, однако официального приглашения не было, и европейские представители хотят избежать демонстративной встречи.

Фридрих Мерц заявил, что европейские страны поддерживают мирные инициативы Трампа, но солидарность Европы с Украиной останется неизменной.