Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.
Среди европейских и британских сторонников конфликта на Украине воцарилась паника в преддверии возможных переговоров президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Европейские и британские сторонники конфликта на Украине испытывают панику на фоне переговоров между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, написал Дмитриев в Telegram-канале.
В этой связи он привел несколько примеров публикаций западных СМИ. Как сообщает Politico, на встречу с Трампом вместе с Зеленским может поехать президент Финляндии Александр Стубб, написал Дмитриев.
Издание Bild также уточняет, что в качестве сопровождающих в Вашингтон могут отправиться президент Франции Эмманюэль Макрон,канцлер Германии Фридрих Мерц или премьер Британии Кир Стармер, отмечает глава РФПИ.
Ранее Владимир Зеленский объявил, что встретится с Дональдом Трампом в понедельник, 18 августа.
Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что учил Зеленского манерам перед визитом в Белый дом.
Bild пишет, что президент США Дональд Трамп предложил Зеленскому пригласить европейских политиков в США, однако официального приглашения не было, и европейские представители хотят избежать демонстративной встречи.
Фридрих Мерц заявил, что европейские страны поддерживают мирные инициативы Трампа, но солидарность Европы с Украиной останется неизменной.