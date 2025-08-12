ФСБ: Пытавшийся убить чиновника Минобороны бежал с Украины от мобилизации

Tекст: Алексей Дегтярев

В ходе встречи с семьей он познакомился с сотрудником сил спецопераций ВСУ, который предложил отсрочку от мобилизации в обмен на совершение теракта, об этом заявил сам мужчина, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ФСБ.

По уговору, он должен был купить машину, компоненты самодельной бомбы, установить ее в машину своей цели. Бомбу установили под днище под запасным колесом, электронную часть поставили в панель под рулем.

Само самодельное взрывное устройство состояло из селитры. Инструкции по сборке ему скидывал куратор в электронном виде.

Напомним, во вторник ФСБ задержала подозреваемого в попытке убийства высокопоставленного сотрудника Минобороны. Подозреваемым оказался гражданин России и Украины 1989 года рождения.

Мужчина заявил, что сотрудничал со спецслужбами киевского режима. Ему предложили избежать мобилизации в ВСУ в обмен на совершение теракта.

До этого ФСБ заявляла, что спецслужбы киевского режима заставили обманом и давлением пятерых российских пенсионерок совершить покушение на российских военнослужащих.

Кроме того, пресекла попытку убийства главы оборонного предприятия в Белгороде.