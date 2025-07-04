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В Волгоградской области открылась выставка «Всероссийский день поля»
В Волгоградской области открылась выставка «Всероссийский день поля»
В Волгоградской области официально стартовала выставка, собравшая ведущие достижения отечественного сельского хозяйства и новейшие цифровые технологии для АПК.
Официальное открытие выставки «Всероссийский день поля – 2025» состоялось в Волгоградской области, сообщает Министерство сельского хозяйства России.
Глава ведомства Оксана Лут ознакомилась с основными экспозициями демонстрационных посевов, где представлены более 230 сортов яровых, свыше 80 озимых культур, 107 сортов и гибридов овощей, а также различные виды картофеля и бахчевых, от ведущих российских селекционеров.
Министру показали новый самоходный опрыскиватель «Туман-4» с инновационной навигационной системой, которая позволяет автоматически управлять техникой, отображать границы полей и точно вносить удобрения. На выставке представлено около 300 единиц современной сельхозтехники от российских и зарубежных производителей.
Также Оксана Лут посетила стенд «ФосАгро-Регион», где были представлены современные минеральные удобрения. Здесь же состоялось подписание соглашения о сотрудничестве по проекту для детей – «Детям России – образование, здоровье и духовность». Проект предусматривает создание секций и кружков для ребят из малых городов Волгоградской области.
В тематической зоне цифровизации были представлены агродроны, технологии машинного зрения, автоматизации и системы мониторинга полей. Министр также посетила соревнования операторов дронов, в которых приняли участие более 30 пилотов со всей России.
В зоне «Я в Агро» посетители могли попробовать себя в роли аграриев, используя VR-экскурсии, симуляторы и мастер-классы, а дети приняли участие в играх и образовательных активностях. На фестивале «Волга-Дон Агро Фест» были организованы гастрономические и культурные события, дегустации и мастер-классы с местными продуктами. Оксана Лут также побывала на Волгоградском подворье, где гостям показали традиции, ремесла и народные забавы региона.
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