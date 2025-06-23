Ученые создали первую партию удобрений из сапонита для аграриев

Tекст: Денис Тельманов

Производство удобрений на базе сапонита стартовало на предприятии «Севералмаз» в Архангельской области, передает ТАСС. Разработку и запуск опытно-промышленной установки обеспечили специалисты Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) и научного центра «Российская Арктика».

Первая партия новой продукции уже получена, а сам агрохимикат прошел государственную регистрацию.

Как рассказал первый проректор по стратегическому развитию и науке САФУ Павел Марьяндышев, «проведенные исследования показали, что сапонит, содержащийся в хвостах Ломоносовского ГОКа, обладает уникальными свойствами, благодаря чему может использоваться при производстве удобрений, для изготовления бетона и других строительных материалов, добавки для буровых растворов, а также, в перспективе – медицинских препаратов».

Сейчас ученые завершили запуск и наладку установки по производству гранулированных минеральных продуктов, впереди – окончание монтажных работ.

Анализы проб показали, что в сапоните преобладают кремний и магний, также содержатся железо, кальций, алюминий, натрий, калий, водород, титан, фосфор и углерод. Такие свойства позволяют использовать материал в качестве мелиоранта и кальциево-магниевого удобрения для сельского хозяйства.

Эксперименты показали, что сапонит способствует задержке нитратов и вымыванию калия в торфяной почве, а на минеральных почвах его можно применять без дополнительных удобрений. Проект реализуется в сотрудничестве с НОЦ «Российская Арктика» согласно постановлению Правительства России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа ввела высокие пошлины на российские удобрения, чтобы ограничить доходы России. Россия добилась рекордных успехов в сельском хозяйстве по производительности труда.

Эксперты отметили, что Россия продолжит наращивать экспорт удобрений несмотря на новые ограничения. В Европе закрылись собственные химические заводы, что приведет к негативным последствиям для региона.

На конференции «Россия – Латинская Америка» обсудили развитие органического сельского хозяйства и инновации, подчеркнув значительный экспорт российской аграрной продукции.