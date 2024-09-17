Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?0 комментариев
Россия и Латинская Америка обсудили инновации в сельском хозяйстве
На конференции «Россия – Латинская Америка» обсудили развитие органического сельского хозяйства и инновационные технологии, отметив ведущую роль России в этой сфере и ее значительный экспорт продовольствия.
В Москве состоялась международная конференция «Россия – Латинская Америка» о внедрении инновационных подходов в органическом сельском хозяйстве, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Организатором выступил Центр международного взаимодействия и сотрудничества при поддержке агробизнеса «Аргентум групп». Участие приняли более 50 человек, включая представителей власти, агропромышленных компаний и студентов из более чем десяти стран Латинской Америки.
Руководитель Центра Агасарян Арег Гарегинович подчеркнул лидирующую позицию России в сфере органического сельского хозяйства. Он отметил, что российские производители предлагают инновационные решения и продвигают их на мировой рынок. Министр сельского хозяйства Оксана Лут также сообщила, что в этом году на международный рынок поставлено 70 млн тонн продовольствия, что на 8% больше, чем в прошлом году. Экспорт российской пшеницы и других продуктов продолжается в 160 стран.
На конференции обсуждались как теоретические, так и практические вопросы, касающиеся продовольственной безопасности и экологичности сельхозпродукции. Управляющий директор Центра развития финансовых технологий АО «Россельхозбанк» Наталья Мендус рассказала о венчурных решениях Россельхозбанка и потенциале сотрудничества с Латинской Америкой для решения проблемы деградации земель. Моисес Эспинола из Парагвая и Татьяна Самсонова из «Аргентум групп» отметили важность международного сотрудничества в данной сфере.
Эксперты согласились с необходимостью укрепления связей между Россией и Латинской Америкой для обмена опытом в области инновационных агропромышленных технологий и органических удобрений. Это сотрудничество, по их мнению, откроет новые перспективы для обеих сторон в условиях растущего спроса на экологически чистые продукты.