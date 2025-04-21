Стало известно о скором открытии сервисного центра для вертолетов «Ми» в Перу

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, сервисный центр по обслуживанию и ремонту российских вертолетов марки «Ми», построенный в Перу по контракту компании «Рособоронэкспорт», начнет работу в ближайшее время, передает ТАСС. Михеев заявил, что одной из главных тем для обсуждения станет сертификация и ввод в эксплуатацию этого центра. По его словам, объект будет обслуживать вертолеты российского производства, используемые в странах Латинской Америки.

В компании напомнили, что Перу и другие государства региона активно используют военно-транспортные вертолеты типа Ми-17. На Международной выставке оборонных технологий SITDEF Peru 2025 в Лиме «Рособоронэкспорт» представляет вертолет Ми-171Ш как универсальную платформу для транспортных, десантных, поисково-спасательных и правоохранительных операций. В российской экспозиции также участвует Национальная авиационно-сервисная компания – государственный посредник по комплексному сервису авиационной техники.

Кроме этого, делегации ВВС познакомятся с истребителями МиГ-35 и Су-35, а также военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А, в том числе в варианте «летающий госпиталь». В числе российских новинок – беспилотные летательные аппараты «Орлан-10Е», «Орлан-30», «Орион-Э» и барражирующие боеприпасы семейства «Куб», которые, по данным компании, зарекомендовали себя в реальных боевых условиях и вызывают высокий интерес зарубежных военных специалистов.

На выставке будут показаны также танк Т-90МС «Прорыв», самоходное артиллерийское орудие 2С40 «Флокс», реактивная система залпового огня 9К515 «Торнадо-С», противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ» с новой ракетой «Булат», а также широкий ассортимент стрелкового оружия и средств ближнего боя. Для представителей войск ПВО пройдет презентация зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1М» и других систем.

Особое внимание на выставке уделят полевым мобильным госпиталям российского производства, которые прошли испытания как в условиях боевых действий, так и в ходе спасательных операций МЧС России и миротворческих миссий. В «Рособоронэкспорте» отметили, что данная продукция получила высокую оценку медицинского персонала и пациентов.

Кроме того, компания представит на SITDEF Peru 2025 инженерную и санитарную технику, средства разминирования, вспомогательное имущество, а также спецтехнику для предупреждения и ликвидации последствий стихийных и техногенных катастроф. На выставке будут показаны многоцелевые грузовые автомобили повышенной проходимости, актуальные для региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский Ми-28НМ уничтожил объекты ВСУ в Курской области, ранее вертолеты уничтожили технику ВСУ в лесах этого региона, а ударные вертолеты также поразили бронетехнику ВСУ в Курском приграничье.