Румыния подняла в воздух истребители у границы с Украиной из-за тревоги

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в ведомстве, в 00:17 по местному времени были задействованы F-16 с авиабазы Фетешть, а в 02:45 – немецкие Eurofighter Typhoon с базы Михаил Когэлничану, передает РИА «Новости».

В министерстве подчеркнули: «Командиры миссии имели разрешение на поражение воздушных целей, если они войдут в национальное воздушное пространство и создадут угрозу безопасности граждан Румынии». F-16 и Eurofighter выполняли задачу по исследованию ситуации и обеспечению безопасности национального воздушного пространства.

По данным ведомства, ни несанкционированных вторжений, ни обнаружения обломков воздушных объектов на территории страны зафиксировано не было. Немецкие самолеты базируются в Румынии в рамках миссии НАТО по усиленному патрулированию.

В сентябре военные самолеты Германии были подняты в румынское небо, когда беспилотник нарушил воздушное пространство страны.

Ранее сообщалось, что военные Румынии отправили два истребителя F-16 из-за атак российских беспилотников в приграничных районах Украины.