Минобороны Румынии подняло два F-16 из-за атак БПЛА на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Два истребителя F-16 были подняты в воздух в ночь на среду с 86-й авиабазы в Борче, передает ТАСС. В Минобороны страны уточнили, что действия стали реакцией на возобновившиеся атаки российских беспилотников в приграничных районах Украины.

Военное ведомство также уточнило, что Национальный военный центр командования уведомил генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям о необходимости предупредить население в уезде Тулча. Были разосланы тревожные сигналы RO-Alert. Власти Румынии информировали союзников о развитии ситуации в режиме реального времени и поддерживали постоянный контакт со структурами альянса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский вертолет совершил аварийную посадку на военном аэродроме в Молдавии. Истребители НАТО в Румынии подняли по тревоге. Вблизи румынского побережья Черного моря зафиксировали пребывание двух спецсамолетов НАТО, которые выполняли круговые маршруты вдоль границы с Украиной.