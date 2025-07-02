Все выглядело, как начало Третьей мировой. В конфликт вовлекается Америка. Ракеты выпущены с подводных лодок по наземным объектам. Семь уникальных стелс-бомбардировщиков B-2 облетают половину Земли, подкрадываются к ядерным объектам Ирана. Голливуд, да и только. Но есть нюансы.0 комментариев
Минобороны Румынии подняло два F-16 из-за атак БПЛА на Украине
В ночь на среду военные Румынии отправили два истребителя F-16 из-за атак российских беспилотников в приграничных районах Украины.
Два истребителя F-16 были подняты в воздух в ночь на среду с 86-й авиабазы в Борче, передает ТАСС. В Минобороны страны уточнили, что действия стали реакцией на возобновившиеся атаки российских беспилотников в приграничных районах Украины.
Военное ведомство также уточнило, что Национальный военный центр командования уведомил генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям о необходимости предупредить население в уезде Тулча. Были разосланы тревожные сигналы RO-Alert. Власти Румынии информировали союзников о развитии ситуации в режиме реального времени и поддерживали постоянный контакт со структурами альянса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский вертолет совершил аварийную посадку на военном аэродроме в Молдавии. Истребители НАТО в Румынии подняли по тревоге. Вблизи румынского побережья Черного моря зафиксировали пребывание двух спецсамолетов НАТО, которые выполняли круговые маршруты вдоль границы с Украиной.