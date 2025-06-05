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Украинский вертолет совершил аварийную посадку на военном аэродроме Молдавии
Транспортный вертолет Ка-32, следовавший из Маркулешты в Румынию, вынужденно приземлился на территории Молдавии, сообщил орган молдавской гражданской авиации.
Во время перелета из аэродрома Маркулешты в город Констанца в Румынии экипаж почувствовал сильную вибрацию, после чего совершил вынужденную посадку, передает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.
Отмечается, что жертв и разрушений не последовало. Причины сильной вибрации и технические подробности произошедшего не уточняются.
Аэродром Маркулешты, построенный в советское время, последние годы упоминался в скандальных публикациях, связанных с переброской военных грузов на Украину, но власти Молдавии эти обвинения отрицали.
Так, молдавские власти заявляли, что на военном аэродроме Маркулешты не планируется размещать истребители F-16, которые планируется отправить на Украину.