Украинский вертолет совершил аварийную посадку на военном аэродроме Молдавии

Tекст: Алексей Дегтярев

Во время перелета из аэродрома Маркулешты в город Констанца в Румынии экипаж почувствовал сильную вибрацию, после чего совершил вынужденную посадку, передает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что жертв и разрушений не последовало. Причины сильной вибрации и технические подробности произошедшего не уточняются.

Аэродром Маркулешты, построенный в советское время, последние годы упоминался в скандальных публикациях, связанных с переброской военных грузов на Украину, но власти Молдавии эти обвинения отрицали.

Так, молдавские власти заявляли, что на военном аэродроме Маркулешты не планируется размещать истребители F-16, которые планируется отправить на Украину.