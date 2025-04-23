Стало известно о патрулировании НАТО западной части Черного моря

Tекст: Дмитрий Зубарев

Системы слежения в реальном времени за воздушным трафиком зафиксировали движение двух военных спецсамолетов у западного побережья Черного моря, передает ТАСС. Один из них – Gulfstream G550 AEW радиолокационной разведки ВВС Италии – взлетел с аэродрома в Риме и кружил по одной траектории на высоте более 12 тыс. метров, охватывая часть неба над морем.

Американский патрульный противолодочный Boeing P-8A Poseidon прибыл в воздушное пространство Румынии с авиабазы на Сицилии и выполнял круговой полет, почти достигая границы с Украиной. Оба самолета осуществляли длительное патрулирование, находясь в зоне близко к румынско-украинской границе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, НЛО, который заметили в небе над Львовом, оказался шведским самолетом-разведчиком, Париж назвал «неприемлемым» факт наведения радара российской ПВО на французский самолет-разведчик, а американский самолет-разведчик пролетел вдоль российско-финской границы.