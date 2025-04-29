Истребители НАТО в Румынии подняли по тревоге

Минобороны Румынии подняло по тревоге четыре истребителя из-за БПЛА у Тулчи

Tекст: Мария Иванова

Два F-16 ВВС Румынии и два Eurofighter итальянских ВВС были подняты по тревоге с авиабаз в Борче и Михаил-Когэлничану, передает ТАСС.

Национальный военный центр командования Румынии сообщил о введении воздушной тревоги и предупреждении жителей северо-восточных районов уезда Тулча около 23.30 по местному времени. Самолеты возвратились на базы после отмены тревоги примерно в 4.50.

Минобороны Румынии заявило: «Румынская система радарного наблюдения показала, что траектория одного из БПЛА в течение очень короткого времени, возможно, пересекла национальное воздушное пространство на глубину до 500 м в зоне, находящейся примерно в 8 км от населенного пункта Ч. А. Росетти (уезд Тулча)».

Военные страны планируют в течение дня провести поисковые мероприятия в районе возможного проникновения беспилотника и продолжают мониторинг воздушного пространства. В ведомстве подчеркнули, что о развитии ситуации регулярно информируют структуры НАТО.

Напомним, два спецсамолета НАТО были зафиксированы на прошлой неделе у румынского побережья Черного моря, где они выполняли круговые маршруты вдоль границы с Украиной.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, альянс уделяет повышенное внимание южному направлению, включая Румынию и украинское побережье Черного моря, и проводит мероприятия, направленные на облегчение развертывания крупных группировок войск под предлогом защиты от «российской угрозы».