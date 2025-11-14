Захарова: Кличко хочет снизить возраст мобилизации, но сыновей в ВСУ не отправляет

Tекст: Тимур Шайдуллин

Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге прокомментировала предложение мэра Киева Виталия Кличко снизить возраст мобилизации на Украине до 22 лет. Он выступает за снижение минимального возраста мобилизации на Украине, но при этом не отправляет своих сыновей служить в ВСУ, цитирует Захарову РИА «Новости».

Захарова напомнила, что у Кличко есть сыновья «богатырского телосложения», подходящие по возрасту и состоянию здоровья для службы, однако они живут в Британии и США.

Представитель МИД РФ считает, что инициатива по снижению возраста мобилизации призвана обеспечить сохранение у власти на Украине Владимира Зеленского, Кличко и их окружения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 ноября Кличко призвал снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 до 22 лет из-за нехватки солдат.

Сейчас на Украине обсуждают массовую мобилизацию бездомных в ряды ВСУ для решения проблемы с кадрами.

Ранее на брифинге Захарова напомнила, что Киев выполнил менее 30% договоренностей по обмену пленными.