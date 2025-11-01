Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики. Будущий премьер Роб Йеттен и его партия «Демократы 66» – просто карикатурные образцы современных европейских «ценностей». Однако свет в конце тоннеля все же есть.2 комментария
Суд отказал в освобождении бизнесмена в Татарстане, покушавшегося на жену сына
Верховный суд Татарстана оставил под стражей заместителя директора компании «Волга-автодор» Станислава Шевырева, который подозревается в покушении на убийство супруги своего сына.
В ходе рассмотрения жалобы обвиняемый ходатайствовал об освобождении, его ходатайство поддержала потерпевшая Ирина Шевырева, но суд отказал, передает ТАСС.
Напомним, дело расследуется по статье «Покушение на убийство».
Следствие считает организатором преступления Станислава Шевырева. В качестве исполнителя назван уроженец ближнего зарубежья Рифат Султанов, который был экстрадирован из Таджикистана и помещен в СИЗО.
По делу также арестованы Бурихон Хамидов и Андрей Черкасин. Под домашний арест помещен Булат Галлямов. Иван Шевырев был отпущен после задержания.
В октябре в Казани неизвестный напал с ножом на женщину, полиция начала розыск. Женщину с ранениями госпитализировали. Источник сообщил, что пострадавшей оказалась супруга предпринимателя Ивана Шевырева. Ей нанесли несколько ударов ножом в шею.