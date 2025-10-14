Полиция начала розыск напавшего с ножом на женщину в Казани

Полиция Казани разыскивает мужчину, напавшего с ножом на женщину возле гимназии

Tекст: Вера Басилая

Правоохранительные органы активно ищут мужчину, совершившего нападение с ножом на женщину в Казани, передает ТАСС. Пострадавшая была госпитализирована с ножевыми ранениями.

Представители МВД по Татарстану сообщили, что проводится работа по задержанию нападавшего.

Также в некоторых телеграм-каналах появилась информация, что инцидент произошел недалеко от одной из городских гимназий.

Ранее мужчина с ножом ранил двух человек у стены Цоя в Москве.

Суд арестовал жителя Калининградской области, напавшего с ножом на ребенка.

В Большом Камне мужчина напал с газовым баллончиком на подростков в школе.



