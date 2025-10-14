Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.0 комментариев
Полиция начала розыск напавшего с ножом на женщину в Казани
Полиция Казани разыскивает мужчину, напавшего с ножом на женщину возле гимназии
В Казани неизвестный мужчина напал с ножом на женщину, полиция начала розыск, пострадавшая госпитализирована, сообщили в МВД по Татарстану.
Правоохранительные органы активно ищут мужчину, совершившего нападение с ножом на женщину в Казани, передает ТАСС. Пострадавшая была госпитализирована с ножевыми ранениями.
Представители МВД по Татарстану сообщили, что проводится работа по задержанию нападавшего.
Также в некоторых телеграм-каналах появилась информация, что инцидент произошел недалеко от одной из городских гимназий.
