Суд арестовал напавшего с ножом на ребенка жителя Калининградской области

Tекст: Валерия Городецкая

Мужчину заключили под стражу до 28 ноября 2025 года, передает ТАСС.

Следствие установило, что вечером 27 сентября в Мамоново 60-летний житель региона, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес не менее двух ударов ножом в грудь и спину восьмилетнему сыну своей знакомой. Благодаря быстрой медицинской помощи ребенок выжил, но его состояние остается тяжелым.

Обвиняемый задержан и дал признательные показания, пояснив следствию, что причиной нападения стал предыдущий конфликт с ребенком.

Следственный комитет отметил, что мужчина ранее многократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство и покушение на убийство, и существует риск давления на свидетелей и попыток скрыться.

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступления, причины и условия, а также проверяет действия органов опеки и профилактики.

Как отметила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Ткаченко, семья мальчика нуждается в постоянном сопровождении социальных служб из-за особенностей здоровья родителей, чтобы трагедия не повторилась. В областном Минздраве сообщили, что состояние мальчика стабильно тяжелое, врачи делают все возможное для его выздоровления.

В июне в аэропорту Шереметьево задержали мужчину после нападения на ребенка. У пережившего нападение в Шереметьево мальчика диагностировали переломы черепа.

В августе мужчину из Свердловской области внесли в перечень террористов за нападение на ребенка.