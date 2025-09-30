Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Суд арестовал напавшего с ножом на ребенка жителя Калининградской области
В Калининградской области суд арестовал 60-летнего жителя Багратионовского района, который в состоянии алкогольного опьянения нанес ножевые ранения восьмилетнему ребенку в Мамоново.
Мужчину заключили под стражу до 28 ноября 2025 года, передает ТАСС.
Следствие установило, что вечером 27 сентября в Мамоново 60-летний житель региона, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес не менее двух ударов ножом в грудь и спину восьмилетнему сыну своей знакомой. Благодаря быстрой медицинской помощи ребенок выжил, но его состояние остается тяжелым.
Обвиняемый задержан и дал признательные показания, пояснив следствию, что причиной нападения стал предыдущий конфликт с ребенком.
Следственный комитет отметил, что мужчина ранее многократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство и покушение на убийство, и существует риск давления на свидетелей и попыток скрыться.
Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступления, причины и условия, а также проверяет действия органов опеки и профилактики.
Как отметила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Ткаченко, семья мальчика нуждается в постоянном сопровождении социальных служб из-за особенностей здоровья родителей, чтобы трагедия не повторилась. В областном Минздраве сообщили, что состояние мальчика стабильно тяжелое, врачи делают все возможное для его выздоровления.
