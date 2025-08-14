Уралец попал в список террористов за нападение на ребенка

Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.4 комментария
Мужчина, осужденный за нападение на 11-летнего мальчика в шапке с символом Z, внесен в перечень террористов и экстремистов Федеральной службой по финансовому мониторингу, передает РИА «Новости». На сайте Росфинмониторинга указано, что речь идет об Александре Евгеньевиче Неустроеве, 1966 года рождения, из города Талица Свердловской области.
Инцидент произошел весной 2023 года в Екатеринбурге и вызвал широкий общественный резонанс. Тогда 57-летний мужчина схватил ребенка за руку, угрожал ему и оскорблял нецензурной бранью из-за шапки с буквой Z, ассоциирующейся со спецоперацией на Украине. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с угрозами и по мотивам ненависти к социальной группе.
В июне 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело, ограничившись штрафом в 7 тыс. рублей. Однако прокуратура обжаловала это решение, и в июне 2024 года Октябрьский суд Екатеринбурга приговорил Неустроева к трем годам колонии-поселения.
Включение в реестр Росфинмониторинга означает запрет на взаимодействие со СМИ, размещение информации в интернете, организацию публичных мероприятий, участие в выборах, а также пользование финансовыми услугами за исключением оплаты налогов, выплаты зарплаты и возмещения ущерба.
