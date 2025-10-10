На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».6 комментариев
Жителей поселка в Ростовской области эвакуировали после атаки БПЛА
В поселке Матвеев Курган в Ростовской области власти провели эвакуацию жителей нескольких домов из-за найденных неразорвавшихся украинских дронов.
Глава администрации района Дина Алборова сообщила, что неразорвавшиеся беспилотники нашли на улицах Светлой и Красноармейской, передает ТАСС.
Жителей домов, находящихся вблизи мест обнаружения дронов, эвакуировали для их безопасности. По словам Алборовой, районный центр подвергся атаке беспилотников накануне.
Власти ожидают прибытия саперов для уничтожения обнаруженных дронов.
Напомним, в ночь с четверга на пятницу дежурные средства ПВО уничтожили 23 беспилотника самолетного типа.
В ночь со среды на четверг над Россией сбили 19 украинских дронов самолетного типа.