Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.9 комментариев
Над Россией за ночь нейтрализовали 19 украинских дронов
В ночь со среды на четверг над российской территорией средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.
Над Волгоградской областью перехвачено девять беспилотников, Над Брянской и Курской – по три, указало ведомство в своем Telegram-канале.
По одному дрону перехватили над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в ходе ночной атаки БПЛА возгорания начались на объектах топливно-энергетического комплекса.
Вечером в среду средства ПВО сбили 10 дронов в пяти регионах России с 20.00 до 23.00 мск.