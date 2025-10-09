Над Россией за ночь нейтрализовали 19 украинских дронов

Tекст: Алексей Дегтярев

Над Волгоградской областью перехвачено девять беспилотников, Над Брянской и Курской – по три, указало ведомство в своем Telegram-канале.

По одному дрону перехватили над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в ходе ночной атаки БПЛА возгорания начались на объектах топливно-энергетического комплекса.

Вечером в среду средства ПВО сбили 10 дронов в пяти регионах России с 20.00 до 23.00 мск.