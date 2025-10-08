Байден заставил ЦРУ скрыть доклад о делах его семьи на Украине

Tекст: Алексей Дегтярев

Байден тогда настоял на недопустимости распространения доклада ЦРУ, документ содержал информацию о реакции украинских чиновников на декабрьскую поездку Байдена в Киев, где они выразили разочарование содержанием визита и упоминали о предполагаемых коррупционных связях семьи вице-президента США, передает ТАСС.

В отчете говорится, что украинские представители усмотрели в действиях американских властей двойные стандарты по вопросам коррупции.

Ответ на доклад пришел по электронной почте в феврале 2016 года, где указывалось: «Он бы решительно предпочел, чтобы этот доклад не распространяли. Спасибо за понимание».

Личность отправителя сообщения не раскрывается, известно лишь, что речь идет о должностном лице, регулярно проводившем брифинг президенту США Бараку Обаме.

В 2020 году электронная переписка Хантера Байдена стала достоянием СМИ. Из сообщений следовало, что сын Байдена мог организовать для представителя украинской компании Burisma встречу с отцом, когда тот был вице-президентом. В тот период Байден публично добивался увольнения украинского генпрокурора Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma.

Дональд Трамп неоднократно обвинял Хантера Байдена во лжи и причастности к коррупции, заявляя, что Байден-старший был осведомлен о деловых связях сына на Украине.

Напомним, в проекте сделки Хантера Байдена со следствием сообщалось, что он с 2017 по 2018 годы включительно получил доход на общую сумму свыше 5,5 млн долларов, в том числе от украинской энергетической компании Burisma Holdings.

Джо Байден в последние часы своего президентства в упреждающем порядке помиловал своих братьев Фрэнсиса и Джеймса, супругу Джеймса Сару, сестру Валери и ее мужа Джона. Кроме того, он объявил о помиловании своего сына Хантера по делам о нарушениях хранения оружия и неуплате налогов.