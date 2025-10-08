Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.8 комментариев
Российская ПВО уничтожила 27 украинских беспилотников в пяти регионах
В течение трех часов силы ПВО в пяти регионах России сбили 27 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.
С 20.00 до 23.00 мск десять дронов были сбиты над Брянской областью, шесть – над Ростовской областью, четыре – над Воронежской областью, четыре – над Курской областью и три – над Белгородской областью, сообщило ведомство в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны России сбили восемь украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Белгородской и Курской областями с 14.00 до 17.00 мск.