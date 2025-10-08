Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.5 комментариев
Восемь украинских дронов сбили над тремя российскими областями
Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ в Брянской, Белгородской и Курской областях
В течение трех часов российские военные отразили атаку восьми украинских беспилотников, сбив их в приграничных регионах страны.
Силы противовоздушной обороны России сбили восемь украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Белгородской и Курской областями, сообщает Министерство обороны России в Telegram.
В ведомстве уточнили, что дежурные расчеты ПВО уничтожили пять беспилотников над Брянской областью, два – над Белгородской и один – над Курской. Операция проходила с 14.00 до 17.00 по московскому времени 8 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду дежурные средства ПВО поразили 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российской территорией.