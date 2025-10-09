Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.8 комментариев
Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Волгоградской области
Произошли возгорания на территории объектов ТЭК в Волгоградской области
В результате ночной атаки беспилотников зафиксированы возгорания на объектах топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
В Telegram-канале администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора сообщили о массированной атаке БПЛА.
В Котовском районе после падения обломков одного из БПЛА частично повреждено здание котельной. Кроме того, произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса.
«В настоящее время оперативно прибывшие пожарные службы на месте ликвидируют очаги возгораний», – отметил губернатор.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили десять дронов в пяти регионах России с 20.00 до 23.00 по московскому времени.