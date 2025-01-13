Освобождавший Авдеевку командир роты выжил после клинической смерти и комы

  • Новость часаНа курском направлении за сутки отражены пять контратак ВСУ
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    Почему богатейший штат США оказался бессилен перед пожарами
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    Эксперты указали на противоречия в заявлении Уолтца по урегулированию конфликта на Украине
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    ВСУ атаковали компрессорную станцию для остановки поставок газа в Европу
    Медведев раскритиковал немецкий сценарий раздела Украины
    Британский политик предложил покупать «хороший газ у наших друзей из России»
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    Белоруссия запретила российское печенье «Орешек» и «Картошка»
    Мнения
    Олег Царев Олег Царев Гренландию дискредитируют по донбасскому сценарию

    Когда в 2014 году начались события в Донецке и Луганске, украинские СМИ писали, что на улицы выходят бомжи. Теперь европейские СМИ то же самое пишут о Гренландии. Сколько лет прошло, а ничего не меняется.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев То, что для одного деколонизация, для другого – империализм

    Мы начали обратный отчет до той точки, когда люди, которые рассказывали нам про «империалистическую политику России», начнут рассказывать о том, как прекрасна демократическая империя США, которая распространила свободу и на Гренландию тоже.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Пришла пора создавать новый национальный миф

    Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.

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    13 января 2025, 14:12 • Новости дня

    Освобождавший Авдеевку командир роты выжил после клинической смерти и комы

    Освобождавший Авдеевку командир роты выжил после клинической смерти и комы
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Командир роты российской штурмовой группы с позывным Катунь, участвовавший в освобождении Авдеевки, дважды попал под атаки дронов противника, пережил кому и клиническую смерть.

    В беседе с RT он рассказал, как его дважды засыпало землей после атак дронов «Баба-яга». Катунь находился в зоне СВО с августа 2023 года и принимал участие в освобождении Авдеевки.

    Первая атака дрона произошла, когда он находился в блиндаже, а вторая заставила его оказаться под завалом в подвале. «Мне повезло, что я стоял. В такие моменты действуешь на адреналине», – отметил Катунь. Он добавил, что ему удалось освободиться и помочь товарищам.

    В другом бою Катунь получил ранение в результате обстрела из танка. Взрывной волной его выбросило из дома, и он пробил собой две стены. Это привело к клинической смерти, после которой он очнулся в мешке для тел.

    «Меня посчитали мертвым. Очнулся я в мешке на каталке от холода. Сумел выбраться. Врач был в шоке. Говорит, ты же мертвый был. Я ему отвечаю: «Вот же я – перед тобой», – вспомнил командир.

    За свои боевые заслуги Катунь удостоен четырех орденов Мужества, которые пока оформлены только на бумаге. Он подчеркнул, что считает эти награды заслугой своих бойцов.

    В 2024 году российские войска освободили 214 населенных пунктов в зоне спецоперации и в Курской области, включая Авдеевку и Угледар в Донецкой народной республике.

    Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что взятие Авдеевки в ДНР стало «реальным успехом» российского командования.

    12 января 2025, 23:16 • Новости дня
    Российские войска уничтожили высших офицеров ВСУ в Сумах

    Ракетный удар в направлении Сум уничтожил 12 военных ВСУ, включая двух высших офицеров

    Российские войска уничтожили высших офицеров ВСУ в Сумах
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    В результате удара в направлении города Сумы на Украине уничтожены 12 военных ВСУ, среди которых два высших офицера, около десяти человек получили ранения, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в направлении города Сумы на Украине был нанесен удар, в результате которого, по предварительным данным, уничтожены 12 военных Вооруженных сил Украины. Среди погибших числятся как минимум два высших офицера, передает РИА «Новости».

    Лебедев подчеркнул, что информация была получена от его коллег и пока носит предварительный характер.

    До этого Лебедев сообщил, что российские войска уничтожили цеха ВСУ по производству дронов в Полтавской области. Ранее отмечалось, что в результате удара ВС России по городу Смела в Черкасской области были зафиксированы взрывы в направлении радиоприборного завода.

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    12 января 2025, 18:05 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа Келлог отменил визит в Киев из-за заявлений Зеленского

    «Страна»: Кит Келлог отменил визит в Киев из-за несогласия с условиями Зеленского по конфликту

    Tекст: Вера Басилая

    Будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог отменил визит в Киев из-за разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросам завершения конфликта, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Страна» пишет, что Келлог отменил визит в Киев, после заявления Владимира Зеленского об условиях завершения конфликта, которые не совпадают с позицией команды избранного президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Издание также упоминает другую версию отмены визита Келлога. В визите могло быть отказано из-за несогласования его с администрацией действующего президента США Джо Байдена.

    Ранее сообщалось, что Кит Келлог отложил поездку в Киев, Рим и Париж до инаугурации Трампа.

    Владимир Зеленский заявил о намерении страны получить гарантии безопасности от США для завершения конфликта с Россией в 2025 году.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия готова к переговорам по Украине, если они будут «по сути», обсуждая первопричины и учитывая российские требования.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    13 января 2025, 12:16 • Новости дня
    Су-34 впервые применил комплекс «Кинжал» в боевых условиях

    Су-34 в ходе спецоперации впервые использовал «Кинжал» в зоне СВО

    Су-34 впервые применил комплекс «Кинжал» в боевых условиях
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Истребитель-бомбардировщик Су-34 успешно применил гиперзвуковой комплекс «Кинжал» в ходе специальной военной операции, что стало первым случаем его использования в боевых условиях, сообщает газета «Красная звезда».

    Издание сообщает, что истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые успешно применил гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе специальной военной операции, передает ТАСС.

    Экипаж, возглавляемый полковником Максимом Стефановым, успешно выполнил задачу в ходе специальной военной операции. В статье, посвященной полковнику Стефанову, отмечается, что его опыт и навыки испытателя способствовали успешному применению новейшей техники, пишет «Красная звезда».

    «Кинжал» – это новейший российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, скорость в 10 раз превышает скорость звука, дальность – более 2 тыс. км. Ракета маневрирует на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны, оснащается обычной и ядерной боевыми частями.

    Ранее в мае в Киеве были уничтожены пять пусковых установок Patriot и радиолокационная станция при помощи комплекса «Кинжал».

    Также сообщалось, что на территории Украины было зафиксировано более 120 прилетов ракет различных классов, включая гиперзвуковые «Кинжалы».

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    13 января 2025, 10:50 • Новости дня
    ВСУ атаковали компрессорную станцию для остановки поставок газа в Европу

    Минобороны: Киевский режим атаковал станцию «Русская» в Гай-Кодзоре девятью БПЛА для остановки поставок газа в Европу

    ВСУ атаковали компрессорную станцию для остановки поставок газа в Европу
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим совершил попытку атаки с использованием девяти БПЛА на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, с целью прекращения поставок газа в европейские страны. Силы ПВО России сбили все дроны, сообщило Министерство обороны.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, атака ВСУ произошла 11 января, киевский режим ударил девятью беспилотниками самолетного типа по компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре, где осуществляется подача газа по трубопроводу «Турецкий поток».

    В ходе отражения налета подразделениями ПВО все беспилотники были сбиты, пострадавших нет.

    В результате падения осколков одного из беспилотников здание и оборудование газоизмерительной станции на территории компрессорной станции получили незначительные повреждения.

    Дежурные расчеты по аварийному реагированию ПАО «Газпром» оперативно устранили последствия падения осколков, оборудование было восстановлено. Компрессорная станция продолжает подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме, сбоев в работе не зафиксировано.

    Ранее сообщалось, что в ночь на субботу перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотников в Краснодарском крае.

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    13 января 2025, 08:55 • Новости дня
    В Курахово началась эвакуация жителей

    Минобороны сообщило о начале эвакуации жителей из Курахово

    В Курахово началась эвакуация жителей
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие начали эвакуацию жителей Курахово, который был освобожден на прошлой неделе, из-за продолжающихся обстрелов и угроз для населения, сообщило Министерство обороны России.

    Город Курахово в ДНР был освобожден российскими войсками на прошлой неделе, однако украинская армия продолжает наносить удары по жилой застройке, используя тяжелую артиллерию и FPV-дроны. Военнослужащие Южной группировки войск начали эвакуацию жителей, передает РИА «Новости».

    Местные жители рассказали, что те, кто говорил на русском, часто подвергались угрозам и оскорблениям со стороны ВСУ.

    Один из жителей Анатолий Анин рассказал, что ВСУ несколько раз стреляли по ним, когда они пытались добыть воду. В свою очередь другой житель Артем Аврамченко отметил, что еще до мобилизации 2022 года мужчин забирали в армию из ДНР, часто даже в подъездах и возле магазинов.

    Григорий Кривенко добавил, что «ждунами» называли всех, кто ожидал прихода русских. По его словам, украинские сторонники запугивали их, заявляя, что русские будут их преследовать, «поедят» и «поизнасилуют».

    «Я про себя думаю – кому ты рассказываешь, я с 2014 года видел, какие вы», – вспоминает Кривенко.

    Курахово серьезно пострадало в результате продолжающихся боев, в городе практически не осталось уцелевших зданий. Многие жители погибли из-за обстрелов, а тела тяжело вывезти из-за постоянной угрозы новых атак. После освобождения города украинские войска продолжают наносить массированные удары по жилой застройке с применением тяжелой артиллерии и FPV-дронов.

    Минобороны сообщало, что ВС России за неделю освободили три населенных пункта: Курахово, Надию и Даченское. Российская армия освободила Курахово – значимый укрепленный район ВСУ и важнейший логистический центр в юго-западной части Донбасса, и открыла дорогу на Днепр.

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    12 января 2025, 15:02 • Новости дня
    Киевская полиция нашла оружие у задержанных за песню «Я русский» сыновей чиновников

    «Страна»: Киевская полиция нашла оружие у задержанных за русскую песню сыновей чиновников

    Киевская полиция нашла оружие у задержанных за песню «Я русский» сыновей чиновников
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Киевская полиция обнаружила у задержанных за песню «Я русский» сыновей украинских чиновников, оружие, сообщили местные СМИ.

    Издание «Страна» пишет, что киевская полиция провела обыски у молодых людей, публично слушавших российскую музыку на улице, передает ТАСС.

    Во время следственных действий сотрудники правоохранительных органов обнаружили оружие, пишет украинское СМИ. Отмечается, что полиция расследует дело по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

    Задержанные в столице Украины молодые люди заявили, что не считают себя виновными. Они также пообещали обнародовать «имена заказчиков».

    Ранее молодые люди, задержанные в Киеве за прослушивание российской музыки, заявили, что обвинения против них инициированы силовыми структурами и носят заказной характер. В скандал оказались вовлечены сыновья известных украинских деятелей. Среди них сыновья бывшего мэра города Лиман Петра Цимидана, члена депутатской группы «Восстановление Украины» и крупного киевского застройщика Дмитрия Исаенко, а также известного украинского банкира Вячеслава Юткина.

    Напомним, они были задержаны за то, что включали российскую песню «Я русский» у мемориала погибшим украинским военным.

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    13 января 2025, 11:17 • Новости дня
    Литиевые месторождения у Шевченко в ДНР перешли под контроль России

    Пушилин сообщил о контроле России над литиевыми месторождениями в районе Шевченко

    Литиевые месторождения у Шевченко в ДНР перешли под контроль России
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска установили контроль над литиевыми месторождениями в освобожденном Шевченко в ДНР, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

    Пушилин отметил, что ВСУ построил в районе Шевченко укрепления, вероятно, из-за популистских заявлений президента Украины Владимира Зеленского о продаже запасов полезных ископаемых, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что эти месторождения представляют интерес для Запада. Однако на данный момент они находятся под контролем России. Пушилин добавил, что освобождение Шевченко дало возможность российским вооруженным силам продвинуться в направлении других населенных пунктов.

    По его словам, у украинских войск сократились возможности для закрепления на подступах к Красноармейску (Покровску), что может повлиять на дальнейшее развитие оперативной ситуации в регионе.

    Ранее подразделение группировки «Центр» освободило населенный пункт Шевченко.

    В результате военных действий российские силы взяли под контроль Шевченковское месторождение лития на Украине, являющееся крупнейшим в стране и одним из самых богатых в Европе.

    Военный эксперт Борис Рожин сообщил, что месторождение содержит 13,8 млн тонн литиевых руд, что делает его важным стратегическим объектом, особенно с учетом мировых тенденций к увеличению производства аккумуляторных батарей. Литий, как основной компонент этих аккумуляторов, является ключевым в «зеленой повестке» Европы и США.

    Арнольд Ренингард, ведущий специалист комиссии по экономике и промышленности Евросоюза, подсчитал, что этих запасов хватает для удовлетворения потребностей ЕС до 2050 года.

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    13 января 2025, 12:33 • Новости дня
    Эксперты указали на противоречия в заявлении Уолтца по урегулированию конфликта на Украине

    Политолог Дудаков: Вопрос снижения призывного возраста может стать рычагом давления на Украину со стороны США

    Эксперты указали на противоречия в заявлении Уолтца по урегулированию конфликта на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отсутствие стратегии по урегулированию конфликта на Украине является причиной противоречивых заявлений команды Дональда Трампа. Они понимают, что нужно договариваться с Россией, но не хотят быть в слабой позиции, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Владимир Корнилов и Малек Дудаков. Ранее в команде Трампа призвали Украину снизить призывной возраст до 18 лет и назвали захват Киевом Крыма нереалистичным.

    «У команды Дональда Трампа, по всей видимости, нет единой стратегии урегулирования украинского конфликта. Поэтому представители будущей администрации, вбрасывая в общественную сферу всевозможные заявления, просто прощупывают почву. Иногда они корректируют позицию, делая шаг назад или вперед», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    Яркий тому пример – ряд заявлений Майка Уолтца, подчеркнул собеседник. С одной стороны, Трамп, как говорит его советник, признает, что полное «вытеснение» России с территорий, на которые хотела бы претендовать Украина, включая Крым, является нереалистичной задачей. По словам Уолтца, необходимо сосредоточиться на прекращении конфликта дипломатическим путем. Но в то же время он заявляет, что Украина должна понизить призывной возраст до 18 лет.

    «Иными словами, получается винегрет из различных пожеланий», – пояснил эксперт. Как считает политолог, Уолтц лишь «пытается угадать линию поведения своего босса и соответствовать этому». При этом риторика самого Трампа довольно часто меняется: сначала он говорил о планах положить конец противостоянию в течение 24 часов, а затем сообщает: ему нужно до полугода, указал Корнилов.

    «Что делать Уолтцу в этой ситуации? Он понимает, что для урегулирования ситуации необходим диалог с Россией, и разговор Трампа с Владимиром Путиным должен состояться в ближайшем будущем. На этом фоне советник республиканца и «выдает на-гора», – детализировал аналитик. Отдельного внимания, по мнению Корнилова, заслуживает заявление Уолтца о снижении призывного возраста на Украине, что не укладывается в логику «мирного урегулирования».

    «Сейчас идет серьезная борьба за позицию Трампа по украинскому конфликту. Она ведется во всех сферах, на всех площадках: публичных и закулисных. Команда Владимира Зеленского очень активно работает в этом направлении. Они через американских и европейских лоббистов пытаются «продать» республиканцу под видом деэскалации эскалацию. Из выступлений избранного президента США можно сделать вывод, что он рассматривает и такой вариант», – пояснил Корнилов.

    Спикер напомнил: ранее Трамп говорил, что может «накачивать» Украину оружием, если Москва не согласится на условия США. «Поэтому позиция Уолтца соответствует тому, что говорил его начальник: мы вроде как за диалог и при этом готовы передать Киеву вооружение. Но для этого украинскому руководству нужно как можно больше тех, кого можно отправить на фронт», – уточнил эксперт. По его оценкам, если будущая администрация Трампа даст команду офису Зеленского понизить призывной возраст, то те послушаются беспрекословно. 

    На Украине между тем уже идет информационная подготовка к возможному решению. Политолог указал на рассказ Дмитрия Кулебы о том, как тот отговорил своего 18-летнего сына от службы в ВСУ. «Бывший министр делает вид, что его сынок и был бы готов пойти служить в армии, да возраст не позволяет. Так украинская элита и относится к обывателям, которым можно вешать откровенную лапшу на уши, понимая, что они не смогут возмутиться», – акцентировал собеседник.

    Что касается позиции Москвы по урегулированию конфликта, то она остается неизменной и не зависит от заявлений команды Трампа, продолжал специалист. «Республиканцу и его советникам стоит об этом помнить», – подчеркнул Корнилов.

    Схожей точки зрения придерживается и американист Малек Дудаков. «Уолтц постепенно расшатывает «ястребиный консенсус» на Западе, говоря о том, что вернуть все территории, которые были освобождены Россией, невозможно», – пояснил он. Собеседник указал, что, с одной стороны, команда Трампа понимает, что нужно садиться с Россией за стол переговоров.

    «С другой стороны, Трамп не хочет этого делать со слабой позиции. Поэтому Уолтц призывает стабилизировать фронт, а для этого Украине нужно больше людей – и значит, нужно снижать призывной возраст. Другое дело, что сами украинцы не спешат это делать, несмотря на давление Байдена», – отметил Дудаков. В отличие от Корнилова, он полагает, что офис Зеленского не будет снижать призывной возраст – «по крайней мере, в ближайшее время».

    «И это может стать еще одним рычагом давления на Украину со стороны США. Команда Трампа скажет: мол, если вы не хотите снижать возраст – значит, не хотите и побеждать. Соответственно, Штаты предложат сесть за стол переговоров. Это подковерная игра в преддверии будущих переговоров и в рамках переговорного трека, который администрация Трампа предложит Москве», – считает эксперт.

    «Скорее всего, надежда США на то, что им удастся укрепить свою переговорную позицию, ничем не увенчается. У Москвы переговорная позиция будет сильнее. Собственно говоря, на это указывает даже и настрой самого Уолтца, который толком не может объяснить, каким образом США смогут оказывать давление на Россию», – продолжил собеседник.

    «Согласие на удары дальнобойными ракетами уже дано и реализуется, энергетические санкции введены – США задействовали примерно все, что только можно, а ожидаемого эффекта не достигли ни на фронте, ни в попытках расшатать российскую экономику. Соответственно, для команды Трампа самый сложный момент состоит в том, как им договариваться с Россией, не имея позиции силы», – резюмировал Дудаков.

    Ранее будущий советник по национальной безопасности США Майк Уолтц заявил, что Дональд Трамп «в ближайшие месяцы» примет решения, которые приведут к прекращению украинского конфликта. Об этом он сообщил в программе This Week на канале ABC. «С точки зрения президента Трампа, вы не можете заключить сделку, если у вас нет каких-либо отношений и диалога с другой стороной», – пояснил политик.

    По его словам, подготовка встречи президента России Владимира Путина и Трампа «идет полным ходом». Ведущий Джонатан Карл спросил Уолтца, будут ли на встрече только Трамп и Путин, или в ней также может принять участие президент Украины Владимир Зеленский. «Мы пока не установили точные рамки. Мы работаем над этим», – сказал Уолтц, добавив, что ожидает телефонного разговора Трампа и Путина в «ближайшие дни или недели».

    Что касается непосредственно Украины, он заявил: администрация Трампа будет подробно обсуждать с Киевом вопросы, связанные с формированием личного состава ВСУ. По словам Уолтца, Украина «сможет получить сотни тысяч новых солдат», если снизит призывной возраст до 18 лет.

    «Они, конечно, заняли очень благородную и жесткую позицию, но нам нужно решить проблему нехватки силы. Речь идет не только о боеприпасах, амуниции или выписывании большего количества чеков. Речь идет о стабилизации линии фронта, чтобы мы могли заключить какую-то сделку», – детализировал Уолтц.

    Вместе с тем он признал, что ВСУ не смогут вытеснить российские силы с территорий, освобожденных Россией в ходе СВО. «Все знают, что конфликт должен закончиться дипломатическим путем. Я просто не думаю, что реалистично говорить, что мы собираемся выдворить каждого русского с каждой пяди украинской земли, даже из Крыма. Президент Трамп признал эту реальность, и весь мир признает эту реальность. И я думаю, это огромный шаг вперед. Теперь давайте двигаться дальше», – пояснил Уолтц.

    В целом он отметил, что риторика Трампа помогла развеять идею о том, что конфликт – это безнадежное болото, и что он будет продолжаться и продолжаться десятилетиями, «превращаясь в мясорубку людей и ресурсов в стиле Первой мировой войны, с последствиями третьей мировой войны». «Теперь даже Зеленский говорит: «Готов работать с вами, чтобы положить конец этой войне». Так давайте закончим конфликт справедливо, ответственно, чтобы защитить будущее Украины, но положить конец этому…», – сказал Уолтц.

    Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что в западных политэлитах с тревогой отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску российских сил, и не исключается скорый обвал обороны ВСУ.

    «В Белом доме признают, что одного лишь материально-технического обеспечения ВСУ недостаточно для стабилизации линии фронта. На днях Вашингтон потребовал от Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время», – говорится в сообщении. Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, почему США требуют от Киева отправить молодых украинцев на фронт.

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    13 января 2025, 07:03 • Новости дня
    Российские войска перерезали трассу Димитров – Константиновка

    Российские силы перерезали трассу Димитров – Константиновка, нарушив логистику ВСУ

    Российские войска перерезали трассу Димитров – Константиновка
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силовые структуры сообщили о нарушении логистики ВСУ после перерезки трассы из Димитрова в Константиновку. Это может повлиять на военную обстановку в Красноармейске.

    Российские вооруженные силы перерезали трассу, соединяющую Димитров (также известный как Мирноград) и Константиновку, сообщает ТАСС. По данным российских силовых структур, данное событие существенно нарушает логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом районе.

    Перекрытие произошло в районе Малиновки, что оказывает значительное давление на организацию и снабжение подразделений ВСУ, находящихся в Димитрове и его окрестностях. Это стратегическое изменение в оперативной обстановке может в обозримом будущем негативно повлиять и на Красноармейск (также известный как Покровск).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России взяли под контроль цеха огнеупорного комбината в Часовом Яре вошли. В районе Курахово были взяты в плен 18 военнослужащих ВСУ. ВС России приблизились к полному контролю над ДНР и ЛНР.

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    13 января 2025, 09:10 • Новости дня
    Российские войска выбили противника из Нескучного
    Российские войска выбили противника из Нескучного
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска успешно выбили противника из села Нескучное на запорожской линии фронта, завершив зачистку, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска выбили противника из села Нескучное на Времевском направлении запорожской линии фронта, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что после успешных действий российских войск в Нескучном продолжается зачистка территории.

    Село Нескучное расположено южнее Времевки и Великой Новоселки, где находится значимый командный и логистический пункт противника. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики, что делает этот участок фронта стратегически важным.

    Также российские войска начали наступление северо-западней Курахова, продвинувшись на два километра в сторону Андреевки. По словам Рогова, продвижение в этом районе началось от населенного пункта Шевченко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделение ВСУ на Кураховском направлении сдалось в плен, а солдаты ВСУ под Курахово призвали сослуживцев сдаваться. Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в ДНР.

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    12 января 2025, 20:25 • Новости дня
    ВСУ нанесли удары по жилым домам в Новой Каховке

    ВСУ обстреляли жилые многоэтажки, АЗС и магазин в Новой Каховке

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские вооруженные силы совершили обстрел жилых зданий в Новой Каховке и Таврийске, повредив инфраструктуру, включая автозаправку и гражданскую вышку связи.

    Украинские войска нанесли прицельные удары по жилым многоэтажкам в Новой Каховке Херсонской области, передает РИА «Новости».

    Глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что пострадали дома на улице Букина в Новой Каховке и на улице Каховской в Таврийске.

    «Днем под прицельные удары попали жилые многоэтажки на улице Букина в самом городе и на улице Каховской в Таврийске. Десятки выбитых окон и поврежденных квартир людей», – сообщил Алексеенко

    Кроме того, ВСУ атаковали автозаправочную станцию, продуктовый магазин и гражданскую вышку связи на высотном здании. Андрей Алексеенко отметил, что основной целью обстрела стала инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность города.

    «Главное – сегодня обошлось без жертв и пострадавших. А все остальное восстановим», – добавил глава региона.

    Ранее в Херсонской области FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль, убив 76-летнюю женщину и ранив 57-летнего мужчину.

    До этого Сальдо сообщил, что при обстреле автозаправки в Новой Каховке погиб оператор, ранены четыре человека, включая беременную женщину.

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    12 января 2025, 15:40 • Новости дня
    Кулеба рассказал, как отговорил сына от службы в ВСУ

    Экс-глава МИД Украины Кулеба отговорил 18-летнего сына вступать в вооруженные силы Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что ему удалось отговорить своего сына от вступления в ряды ВСУ, уговорив его продолжить обучение в университете.

    Кулеба поделился историей о том, как убедил своего 18-летнего сына отложить решение о вступлении в ряды вооруженных сил Украины. По его словам, сын посещает военные курсы, однако ему удалось уговорить юношу продолжить свое образование в университете, передает «Газета.Ru».

    Кулеба отметил, что, несмотря на свои усилия, будет уважать выбор сына, если тот все же решит пойти служить в армии. Он подчеркнул, что сын самостоятельно принимает свои решения.

    Экс-глава МИД России предположил возможность снижения призывного возраста на Украине на один-два года. Он подчеркнул, что подобное решение будет «чрезвычайно болезненным» для украинского общества и потребует тщательной подготовки со стороны военного и политического руководства страны.

    Ранее Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией из-за плохой ситуации на поле боя. До этого сообщалось, что законопроект о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже разработан и находится в стенах Верховной рады.

    Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец рассказывал, что чиновники из Киева вывозили своих родственников за границу под видом сопровождающих детей-сирот.

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    13 января 2025, 13:19 • Новости дня
    Песков объяснил быстрое присвоение звания Героя России якутскому штурмовику

    Tекст: Вера Басилая

    Победивший в рукопашном бою противника ефрейтор Андрей Григорьев из Якутии был быстро удостоен звания Героя России благодаря представленному порядку и решению президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что существует определенный порядок присвоения наград, и Григорьев был официально представлен к званию Героя России, передает ТАСС.

    Кроме того, Песков положительно оценил планы реализации в Якутии кадровой программы для участников специальной военной операции под названием «Якутия – земля героев». Он заявил, что Кремль с восхищением и гордостью относится к этому проекту.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву за мужество и героизм в боевых действиях при защите села Трудовое в ДНР.

    Сам Григорьев признался, что был удивлен скоростью принятия такого решения. Отличившийся в рукопашном бою Григорьев получил от главы региона Айсена Николаева новый якутский нож с гравировкой «Берегите нашу Россию» в знак признания его подвига.

    Военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток», который победил в рукопашной схватке украинского бойца, рассказал о бое, происходившем осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР.

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    13 января 2025, 10:14 • Новости дня
    Пушилин сообщил о приближении ВС России к западной границе ДНР

    Пушилин сообщил о близком приближении ВС России к границе ДНР

    Пушилин сообщил о приближении ВС России к западной границе ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российским войскам осталось преодолеть около семи километров до западной границы Донецкой народной республики (ДНР), где она граничит с Днепропетровской областью, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, российским войскам осталось преодолеть около семи километров до западной границы ДНР с Днепропетровской областью, сообщает РИА «Новости». Пушилин добавил, что цифра является приблизительной, так как линия фронта находится вне населенных пунктов и может меняться.

    Он также отметил, что подразделения продолжают продвигаться вперед.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Пушилин в январе 2025 года анонсировал восстановление Курахово, которое было повреждено в ходе вооруженного конфликта. В декабре 2024 года Пушилин сообщил о боях у Кураховской ТЭС в ДНР, отметив важность этого объекта в регионе. Также сообщалось, что в декабре 2024 года проводилось разминирование аэропорта Донецка, законченное в 2025 году, что говорит о постепенном восстановлении инфраструктуры региона.

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    13 января 2025, 05:23 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освобождении Даченского и бегстве ВСУ
    Минобороны сообщило об освобождении Даченского и бегстве ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные освободили населенный пункт Даченское в ДНР, установив триколор, ВСУ бежали, оставив оружие и боеприпасы, говорится в сообщении Минобороны.

    Минобороны сообщило о подробностях освобождения населенного пункта Даченское в ДНР, передает РИА «Новости». Военнослужащие группировки войск «Центр» рассказали, что операция проходила в условиях заминированных лесополос и заградительных сооружений из колючей проволоки.

    Лейтенант Максим Перфильев, заместитель командира роты, отметил, что продвижение усложнялось из-за потепления, повлекшего размывание дорог, что сделало движение на технике невозможным. «Идти нужно было пешими группами по открытой местности», – добавил он.

    Стрелок Владислав Шустров пояснил, что для освобождения Даченского войска заходили через лесополосу пятью взводами. Три взвода двигались через одну лесополосу, два – через другую. Передвижение происходило парами или тройками, чтобы избежать скопления людей и их обнаружения.

    По итогам битвы, как уточнили в Минобороны РФ, часть подразделений ВСУ покинула поле, оставив вооружение и своих погибших и раненых военнослужащих. «Освободив населенный пункт, бойцы установили российский триколор», – заключили в военном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области.

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