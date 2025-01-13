В ситуации, когда в стране нет преобладающей культуры, общество разваливается на чужие и враждебные друг другу группы, которые начинают борьбу за свои частные интересы. Обеспечение прав меньшинств, таким образом, возможно только в ситуации, когда есть бесспорное большинство. Именно его культура создает пространство, в котором все находятся в безопасности.0 комментариев
«Красная звезда» опровергла данные о первом боевом применении Су-34 ракет «Кинжал»
Сообщение о первом применении гиперзвукового комплекса «Кинжал» истребителем Су-34 в зоне СВО оказалось ошибочным, редакция «Красной звезды» принесла извинения и изменила публикацию.
Первоначальное сообщение о том, что истребитель-бомбардировщик Су-34 успешно применил гиперзвуковой комплекс «Кинжал» в ходе специальной военной операции, оказалось ошибочным, говорится в сообщении «Красной звезды». Редакция газеты признала, что в публикации была использована непроверенная информация стороннего интернет-ресурса.
В официальном заявлении издания говорится: «При подготовке материала автором была допущена грубая ошибка, использована непроверенная информация, опубликованная на стороннем интернет-ресурсе о якобы боевом применении в зоне СВО экипажем самолета Су-34 гиперзвуковой ракеты «Кинжал». В публикацию внесены необходимые изменения. Редакция приносит извинения своим читателям».
Ранее издание «Красная звезда» сообщило, что истребитель-бомбардировщик Су-34 успешно применил гиперзвуковой комплекс «Кинжал» в ходе специальной военной операции, что стало первым случаем его использования в боевых условиях.