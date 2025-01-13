Когда в 2014 году начались события в Донецке и Луганске, украинские СМИ писали, что на улицы выходят бомжи. Теперь европейские СМИ то же самое пишут о Гренландии. Сколько лет прошло, а ничего не меняется.0 комментариев
Су-34 впервые применил комплекс «Кинжал» в боевых условиях
Су-34 в ходе спецоперации впервые использовал «Кинжал» в зоне СВО
Истребитель-бомбардировщик Су-34 успешно применил гиперзвуковой комплекс «Кинжал» в ходе специальной военной операции, что стало первым случаем его использования в боевых условиях, сообщает газета «Красная звезда».
Издание сообщает, что истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые успешно применил гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» в ходе специальной военной операции. Это событие стало значимым, так как ранее этот комплекс не использовался в боевых условиях, передает ТАСС.
Ранее в мае в Киеве были уничтожены пять пусковых установок Patriot и радиолокационная станция при помощи комплекса «Кинжал».
Также сообщалось, что на территории Украины было зафиксировано более 120 прилетов ракет различных классов, включая гиперзвуковые «Кинжалы».