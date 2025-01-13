MWM: Истребители F-35 из Гренландии не долетят до России

Military Watch Magazine оценил невозможность полетов F-35 из Гренландии до России

Tекст: Елизавета Шишкова

Причина кроется в большом расстоянии, разделяющем эти точки – около 3800 километров, что значительно превышает боевой радиус F-35, составляющий примерно тысячу километров, передает РИА «Новости».

Издание подчеркивает, что даже у российских истребителей Су-34 и китайских J-20, которые обладают наибольшей дальностью полета среди существующих, боевой радиус не превышает двух тысяч километров на внутренних запасах топлива. Таким образом, ни один из истребителей западного мира не способен сравниться с этими моделями.

Кроме того, использование F-35 часто требует дозаправку в воздухе. Однако, как отмечает Military Watch Magazine, это не позволяет существенно увеличить радиус полета, что делает планы Дональда Трампа по использованию Гренландии как базы для F-35 малоэффективными в контексте российской угрозы.

Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил о создании США в Гренландии аэродромной инфраструктуры для истребителей F-35, способных нести ядерное оружие.

Советник по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает все варианты, включая возможность применения военной силы в отношении Гренландии.

Советники избранного президента США Дональда Трампа предупредили датских чиновников, что Трамп серьезно настроен приобрести Гренландию.