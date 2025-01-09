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CNN: Данию предупредили о серьезности намерения Трампа купить Гренландию
Советники Трампа предупредили Данию о серьезности намерений относительно покупки Гренландии
Советники избранного президента США Дональда Трампа предупредили датских чиновников, что он серьезно настроен приобрести Гренландию, сообщает CNN.
Советники Трампа предупредили датских чиновников о серьезности его намерения приобрести Гренландию, сообщает CNN. Официальные лица в Дании теперь анализируют, как правильно ответить, чтобы избежать ухудшения отношений с США, важным союзником и членом НАТО. Датские чиновники считают, что не следует считать заявление Трампа шуткой и нужно начать серьезные переговоры по этому поводу, отмечает ТАСС.
Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США для обеспечения национальной безопасности и защиты от угроз со стороны Китая и России. В первый срок своего президентства в 2019 году Трамп уже поднимал вопрос покупки Гренландии, однако тогда власти Дании и Гренландии отвергли эту идею, назвав ее абсурдной. Гренландия является автономной территорией в составе Дании, и ее продажа не обсуждалась.
По данным Reuters, Трамп стремится расширить влияние США в Западном полушарии через покупку Гренландии. Хотя он не планирует применять военную силу, Трамп может использовать дипломатическое и экономическое давление на Данию. Он также ищет способы оставить наследие через расширение территории США, считают его помощники. Трамп уже сделал заявление о возможности применения сил для контроля над Панамским каналом и Гренландией.
В ответ премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде подчеркнул, что Гренландия не продается и не будет продана. Ранее, в 2019 году, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия принадлежит гренландцам, и обсуждать ее продажу отказалась.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил мнение, что Гренландия вряд ли пожелает стать частью США, хотя ее независимость возможна.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил сомнения в реалистичности предложений Дональда Трампа по присоединению Канады и Гренландии к США и переименованию Мексиканского залива.
Посол России в Дании подчеркнул важность независимого решения гренландцев о будущем острова и недопустимость внешнего вмешательства.