Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.0 комментариев
В НАТО призвали доказать сплоченность альянса на саммите в Анкаре
В НАТО сообщили о планах увеличить военные расходы на саммите в Анкаре
Предстоящая встреча в Анкаре должна стимулировать страны нарастить инвестиции в оборону, подтвердить поддержку Киева и подчеркнуть сплоченность участников договора, пишут СМИ.
Заместитель верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами в Европе Джон Стрингер призвал продемонстрировать сплоченность, передает AP News.
«Саммиты – это в высшей степени политические события, и они являются демонстрацией единства любой организации», – подчеркнул британский маршал авиации.
Встреча пройдет 7 и 8 июля на фоне заявлений президента США о пересмотре американского присутствия. Европейские лидеры обеспокоены возможным сокращением контингента США и необходимостью самостоятельно обеспечивать безопасность.
Представители командования Эстонии и Финляндии отметили важность реальных действий по сдерживанию угроз. По словам генералов, союзникам предстоит компенсировать нехватку американской техники за счет расширения производства боеприпасов и создания новых комбинаций вооружений.
Отдельное внимание уделено Британии, где недавно ушли в отставку два профильных министра. Причиной стали планы правительства увеличить оборонный бюджет лишь до 2,68% ВВП к 2030 году, тогда как альянс требует достижения показателя в 3,5%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте анонсировал масштабную перестройку структуры организации.
Министр обороны США Пит Хегсет призвал европейских союзников самостоятельно защищать свой континент.
Ряд стран-членов военного блока планирует опустить планку оборонного финансирования ниже установленных 2% ВВП.