Суд Германии вынес пожизненный приговор организатору теракта в Магдебурге

Виновник наезда на ярмарку в Магдебурге получил пожизненный тюремный срок

Tекст: Мария Иванова

Судебная инстанция в Германии назначила 51-летнему выходцу из Саудовской Аравии Талебу аль-Абдулмохсену пожизненный срок за совершение атаки в Магдебурге, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

«Совершивший теракт в Магдебурге Талеб Аль-Абдулмохсен в пятницу утром был приговорен к пожизненному заключению», – отмечает издание.

Трагедия произошла вечером 20 декабря 2024 года. Террорист на автомобиле протаранил толпу посетителей городской рождественской ярмарки. По данным премьер-министра земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, жертвами нападения стали шесть человек, еще более 300 граждан пострадали.

Судебный процесс над виновником атаки стартовал в ноябре 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года водитель умышленно направил автомобиль в толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге.

Власти Саудовской Аравии заранее предупреждали немецкие правоохранительные органы о потенциальной угрозе со стороны этого мужчины. Позже в машине террориста полицейские нашли завещание.