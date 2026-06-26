Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.0 комментариев
Суд Германии вынес пожизненный приговор организатору теракта в Магдебурге
Виновник наезда на ярмарку в Магдебурге получил пожизненный тюремный срок
Выходец из Саудовской Аравии, убивший шесть человек на рождественской ярмарке в 2024 году, приговорен к пожизненному заключению.
Судебная инстанция в Германии назначила 51-летнему выходцу из Саудовской Аравии Талебу аль-Абдулмохсену пожизненный срок за совершение атаки в Магдебурге, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.
«Совершивший теракт в Магдебурге Талеб Аль-Абдулмохсен в пятницу утром был приговорен к пожизненному заключению», – отмечает издание.
Трагедия произошла вечером 20 декабря 2024 года. Террорист на автомобиле протаранил толпу посетителей городской рождественской ярмарки. По данным премьер-министра земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, жертвами нападения стали шесть человек, еще более 300 граждан пострадали.
Судебный процесс над виновником атаки стартовал в ноябре 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года водитель умышленно направил автомобиль в толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге.
Власти Саудовской Аравии заранее предупреждали немецкие правоохранительные органы о потенциальной угрозе со стороны этого мужчины. Позже в машине террориста полицейские нашли завещание.