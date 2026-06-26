Брюно Ле Мэр выступил против немедленного вхождения Украины в Евросоюз

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший министр финансов Франции Брюно Ле Мэр выступил против немедленного вхождения Украины в Евросоюз, передает РИА «Новости». В интервью изданию Figaro политик подчеркнул необходимость укрепления самого объединения.

«Не немедленно. В условиях возрождения империй абсолютным приоритетом должна стать более тесная интеграция европейского континента, а не его расширение», – сказал он. По словам Ле Мэра, объединению следует научиться действовать быстрее и решительнее, чтобы не оказаться в подчинении у США и Китая.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о согласовании всеми странами ЕС открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждал, что принятие Киева в объединение приведет к развалу союза. Страны-кандидаты могут годами ожидать членства, и предложения об ускоренном вступлении Украины вызывают сопротивление и разочарование у других претендентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Нидерланды категорически выступили против форсированного присоединения Киева к европейскому блоку.

Позже Венгрия притормозила переговорный процесс о приеме Украины в объединение.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность немедленного вступления страны в Евросоюз.