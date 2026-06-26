Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.0 комментариев
Экс-министр финансов Франции выступил против принятия Украины в ЕС
Брюно Ле Мэр выступил против немедленного вхождения Украины в Евросоюз
Бывший глава французского Минфина Брюно Ле Мэр заявил о нецелесообразности скорого присоединения Киева к европейскому блоку, призвав сосредоточиться на внутренней интеграции.
Бывший министр финансов Франции Брюно Ле Мэр выступил против немедленного вхождения Украины в Евросоюз, передает РИА «Новости». В интервью изданию Figaro политик подчеркнул необходимость укрепления самого объединения.
«Не немедленно. В условиях возрождения империй абсолютным приоритетом должна стать более тесная интеграция европейского континента, а не его расширение», – сказал он. По словам Ле Мэра, объединению следует научиться действовать быстрее и решительнее, чтобы не оказаться в подчинении у США и Китая.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о согласовании всеми странами ЕС открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждал, что принятие Киева в объединение приведет к развалу союза. Страны-кандидаты могут годами ожидать членства, и предложения об ускоренном вступлении Украины вызывают сопротивление и разочарование у других претендентов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Нидерланды категорически выступили против форсированного присоединения Киева к европейскому блоку.
Позже Венгрия притормозила переговорный процесс о приеме Украины в объединение.
До этого канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность немедленного вступления страны в Евросоюз.