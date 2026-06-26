Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.0 комментариев
Масштабная воздушная тревога охватила Киев и регионы Украины
Воздушная тревога объявлена в Киеве и в большинстве регионов Украины.
Сигналы, предупреждающие об угрозе с воздуха, зазвучали в украинской столице и на значительной части территории страны, передает ТАСС. Информацию об этом подтверждают данные официального ресурса по оповещению населения.
Режим опасности введен в Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской и Николаевской областях. Кроме того, сирены работают в Одесском, Полтавском, Сумском, Харьковском, Черкасском и Черниговском регионах. Исключением стала лишь западная часть государства, где тревога не объявлялась.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 июня воздушная тревога охватила Киев и еще десять украинских регионов.
В конце мая в столице страны прогремели взрывы.
Несколькими днями ранее сирены зазвучали на всей территории государства.