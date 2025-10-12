Ушаков назвал договоренности с США на Аляске основой урегулирования на Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Он в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину подчеркнул, что эти договоренности служат для Москвы и Вашингтона «путеводной звездой» в вопросах поиска решения по украинскому конфликту. По словам Ушакова, для продвижения этих договоренностей необходимо активно работать и убеждать заинтересованные стороны, хотя сейчас это удается не полностью, передает РИА «Новости».

Тем не менее, Ушаков уверен, что данные договоренности действительно могут стать основой для урегулирования. Он отметил, что это «точно» и выразил надежду на дальнейший конструктивный диалог между странами.

Ранее Ушаков сообщил, что в ходе переговоров на Аляске Россия пошла на определенные уступки Киеву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что работа по урегулированию конфликта на Украине будет строиться на принципиальных положениях, обсуждавшихся на Аляске. Заместитель главы МИД Сергей Рябков отметил, что значительная часть достигнутого ранее прогресса после переговоров в Анкоридже была утрачена из-за позиции европейских стран.