Нуук заявил об отсутствии российских судов в водах Гренландии

В гренландских водах нет российских судов или флота, заявила глава департамента рыболовства в правительстве Гренландии Катрине Кэргор.
Кэргор подчеркнула, что у Гренландии «нет» проблем с Россией. «Нет российских судов, ведущих промысел в гренландских водах. И также нет флота, насколько я понимаю», – приводит ее слова РИА «Новости».
Кэргор отметила, что между Гренландией и Россией продолжается сотрудничество по соглашению о Центральном Арктическом океане. Следующая встреча в рамках этого соглашения запланирована примерно через две недели.
Чиновник добавила, что взаимодействие по научным вопросам также продолжается. Датский флот осуществляет патрулирование гренландских вод с помощью самолетов и судов, обеспечивая полный мониторинг региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики. Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен подчеркнул, что в районе Гренландии отсутствует непосредственная угроза безопасности со стороны Китая и России.
Глава арктического командования вооруженных сил Дании Серен Андерсен назвал Россию главным источником риска для Гренландии. Президент США Дональд Трамп пообещал принять меры против так называемой «российской угрозы» для Гренландии.