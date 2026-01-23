Рар: Озлобленный Зеленский срывается на Европе

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Европа давно «украинизирована», ее лидеры «целуют» Зеленского как икону свободы и демократии. Он может требовать все, что считает нужным. Ведь европейцы уверены: он воюет за либеральные ценности, в то время как Европа воевать напрямую не хочет», – отметил германский политолог Александр Рар.

«Зеленский, однако, видит, что на самом деле европейские лидеры приклоняются перед американскими властями, льстят больше Трампу, чем ему. При этом он никак не может втянуть Запад в войну против России, а неучастие европейских войск на Украине приводит к проигрышу Киева на поле боя», – напомнил спикер.

«Выступление в Давосе подтвердило, что Зеленский злой и недовольный. Он ищет виновных за поражения ВСУ на поле боя. И на эту роль подходит Европа. Она стерпит любую критику со стороны украинских властей», – подчеркнул собеседник.

В четверг на Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский обрушился с критикой на европейские страны за неспособность ответить на давление главы Белого дома Дональда Трампа, пишет The New York Times. «Европа выглядит растерянной, пытаясь убедить президента США измениться. Но он не изменится», – сказал он.

По сути, Зеленский обвинил президента США в лицемерии. «Трамп говорит, что любит вас, но он не будет слушать такую Европу», – заявил он, обращаясь к европейским лидерам. По его словам, внимание Вашингтона смещается от «авангарда защиты свободы в мире» на другие треки.

Он также раскритиковал отправку европейскими странами нескольких десятков военных для защиты Гренландии. «Либо вы заявляете, что будете защищать регион от России и Китая, либо рискуете тем, что вас не воспримут всерьез», – сказал Зеленский.

«Европа полагается на веру в то, что в случае опасности НАТО вмешается. Но никто на самом деле не видел альянс в действии. Если Путин решит захватить Литву или нанести удар по Польше, кто отреагирует?», – продолжил он. Обращаясь к европейским лидерам, Зеленский заявил: «Когда Украина с вами, никто не будет вытирать о вас ноги». «Но защита нашей земли – очень дорогостоящая задача», – предупредил он.

Он также посетовал, что российский лидер Владимир Путин не находится под судом в Нью-Йорке, как президент Венесуэлы Николас Мадуро, пишет Time. Зеленский призвал Европу и США создать большее давление на Москву, а также начать оказывать Киеву дополнительную поддержку.

Стоит отметить, что еще за два дня до форума участие Зеленского в нем опровергалось. Но после того, как Трамп вскользь упомянул его в одном из своих выступлений, украинский политик сразу прилетел в Швейцарию.

Между тем, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Зеленский в Давосе «перешел черту». Кроме того, по его словам, финансовая помощь Брюсселя Киеву бесполезна, поскольку Украина не способна эффективно распоряжаться средствами.

«В ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который бы проголосовал за вступление Украины в ЕС», – пообещал Орбан в интервью телеканалу M1. Он также назвал «шоком» фактическое принятие лидерами Евросоюза требований Киева о финансовой поддержке в размере 800 млрд долларов, пишет About Hungary.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал Зеленского «бестолковым клоуном», после его слов о том, что «иранский народ борется против тирана». «В отличие от вашей армии, наполненной наемниками, мы, иранцы, хорошо знаем, как защитить себя, и абсолютно не нуждаемся в вымаливании помощи у иностранцев», – сказал дипломат.