Заслуженный учитель: Отличный от ЕГЭ способ поступления в вуз пока не найден

Заслуженный учитель Пратусевич объяснил невозможность отказа от ЕГЭ в ближайшее время

Tекст: Татьяна Косолапова

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил, что в России начался процесс отказа от Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Предполагается, что в результате появится новый формат оценки знаний школьников, который объединит лучшие стороны ЕГЭ, советской и российской систем образования.



«Думаю, что депутат Нилов принимает желаемое за действительное. От того, что он и его коллеги каждый год говорят о том, что ЕГЭ надо отменить, и вносят соответствующие законопроекты, ничего не меняется», – говорит Пратусевич.

По его словам, интегральная оценка – «средний балл», которым предлагается заменить экзамены, по которому оценивать уровень знаний и подготовки школьника в целом пока «бродит лишь в виде сумеречной идеи и благопожелания». Он отмечает, что сейчас прием учащихся в учреждения среднего профессионального образования (СПО) уже проводится по среднему баллу аттестата, однако эксперты говорят, что это несправедливо и надо использовать какой-то другой формат оценки знаний.

«Предложение использовать средний балл как интегральную оценку понятно – ничего другого пока не придумано. Но он спорный, как и другие варианты, как и сам ЕГЭ. Поэтому отличный от ЕГЭ общественно приемлемый способ поступления в вуз пока не найден», – заключил Пратусевич.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не участвует в обсуждении изменений формата единого госэкзамена. Позже глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в ближайшие годы в стране не планируется отменять ЕГЭ.