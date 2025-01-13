Глава Рособрнадзора прокомментировал сообщения об отмене ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев сообщил об отсутствии планов отмены ЕГЭ в ближайшие годы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Он подчеркнул, что все изменения в этой области анонсируются за несколько лет заранее, чтобы школьники и их родители могли к ним подготовиться. Музаев отметил, что учащимся старших классов следует продолжать подготовку к экзаменам, опираясь на официальные ресурсы Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), передает РИА Новости.

ЕГЭ в 2025 году будет проводиться в три этапа. Досрочный этап запланирован с 21 марта по 21 апреля, основной – с 23 мая по 23 июня, а дополнительный этап пройдет с 4 по 23 сентября. Участники государственной итоговой аттестации (ГИА) получат возможность пересдать один учебный предмет по выбору в дополнительные дни – 3 и 4 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков опроверг обсуждение темы замены ЕГЭ в Кремле, в то время как в Госдуме заявили о начале процесса отказа от Единого государственного экзамена, а Рособрнадзор ранее утвердил расписание ЕГЭ на 2025 год.