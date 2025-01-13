Песков опроверг обсуждение замены ЕГЭ в Кремле

Песков сообщил, что тема изменений в формате ЕГЭ не обсуждалась в Кремле

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тема изменения формата единого государственного экзамена (ЕГЭ) не поднимается в Кремле, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вопросы касательно ЕГЭ, по его словам, следует адресовать правительству.

«Эта тема не обсуждается в Кремле», – подчеркнул он, добавив, что подобные вопросы должны рассматриваться в Министерстве науки и высшего образования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума объявила о начале процесса отказа от Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России и предложила разработать альтернативную систему оценки знаний.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ на 2025 год.