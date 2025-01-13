В Госдуме заявили о начале процесса отказа от ЕГЭ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Гава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил о начале процесса отказа от ЕГЭ в России, передает РИА «Новости». Он выразил уверенность в том, что в стране появится новый формат оценки знаний школьников, который объединит лучшие стороны ЕГЭ, советской и российской систем образования.

«Как ярый противник ЕГЭ, я убежден, что процесс отказа от ЕГЭ уже начался», – отметил Нилов.

Депутат подчеркнул, что его наблюдения свидетельствуют о наличии всех предпосылок для этого процесса. По словам парламентария, система анализа знаний уже претерпевает изменения, в том числе с внедрением интегральной оценки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ на 2025 год. вице-премьер Дмитрий Чернышенко пообещал организовать бесплатную подготовку школьников к ЕГЭ. Глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что введение ЕГЭ в России серьезно навредило системе образования, и это негативное влияние будет ощущаться еще двадцать лет, создавая проблемы для молодого поколения.