Чернышенко сообщил о планах заменить репетиторов бесплатными услугами

Tекст: Валерия Городецкая

На заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам Чернышенко сообщил, что в планируемой стратегии развития образования на период до 2036 года будет рассмотрен вопрос исключения платного репетиторства, передает ТАСС.

Вице-премьер подчеркнул, что текущая практика, когда родители вынуждены тратить средства на платных репетиторов, часто является следствием недостаточного качества школьного образования. Зачастую учителя сами становятся репетиторами или покидают систему образования, чтобы заняться частной практикой.

«Мы планируем предложить бесплатные услуги, чтобы улучшить качество образования учащихся и обеспечить успешную сдачу ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов», – заявил Чернышенко.

Он добавил, что эти изменения будут отражены в стратегии, которой планируется представить в марте. Ожидается, что это сделает образование более доступным и снизит финансовую нагрузку на семьи.

Ранее в Госдуме разработали проект закона об отмене ЕГЭ.