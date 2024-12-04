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    Как был сорван авантюрный военный переворот в Южной Корее
    Членство Украины в НАТО исключено из мирного плана Трампа
    Эксперт объяснил участие украинцев в наступлении террористов в Сирии
    ЕС изменил нормы охоты на волков из-за пони фон дер Ляйен
    Кремль: Для переговоров России и Украины нет оснований
    Reuters: ЕС и Киев выступят против мирных предложений Трампа
    Назван вероятный новый президент Южной Кореи
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    Показатель упадка Франции – стремительно убывающее влияние в Африке. Все больше правительств континента, ранее лояльных Парижу, заявляют о нежелании видеть французские войска на своей территории.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Три важнейших урока для России от падения Алеппо

    Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.

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    Олег Хавич Олег Хавич Киев и Варшава обманывают родственников жертв «Волынской резни»

    В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни». Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.

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    4 декабря 2024, 14:37 • Новости дня

    Зюганов заявил о негативных последствиях ЕГЭ для России на 20 лет

    Tекст: Александра Юдина

    Глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что введение ЕГЭ в России серьезно навредило системе образования, и это негативное влияние будет ощущаться еще 20 лет, создавая проблемы для молодого поколения.

    Зюганов заявил, что введение ЕГЭ нанесло значительный ущерб российской системе образования, подчеркнув, что последствия этой реформы будут ощущаться как минимум 20 лет, передает Ura.ru.

    «Нам втащили Болонскую систему, ЕГЭ. Это худшее, что можно было придумать. Завод вы можете взорвать и за два года отстроить. А если вы взорвете образование, вы взорвете целое поколение. Контузия и травма на 20 лет минимум», – отметил он.

    По его мнению, низкое качество образования оказывает длительное негативное воздействие на новое поколение.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что одиннадцать классов в школе – это тоже влияние Запада.

    2 декабря 2024, 17:05 • Новости дня
    На Западе обосновали поражение Украины в конфликте

    WP: Нехватка солдат у ВСУ повлияет на исход конфликта

    На Западе обосновали поражение Украины в конфликте
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Представители американской администрации полагают, что недостаток личного состава в украинской армии может повлиять на исход конфликта на Украине, сообщили источники Washington Post.

    Неназванные источники из администрации действующего президента США Джо Байдена сообщили Washington Post, что разрыв в численности мобилизованных военных между Киевом и Москвой становится критически важным фактором, передает ТАСС.

    По их мнению, недостаток личного состава и медленная мобилизация новых солдат у украинской армии могут серьезно ослабить ее позиции в долгосрочной перспективе. Они отмечают, что украинские войска изнурены и нуждаются в кадровом пополнении для эффективного противостояния.

    По словам источников, Киев сталкивается с трудностями не только в мобилизации, но и в подготовке новых военных кадров.

    Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о необходимости усовершенствования подготовки младшего офицерского состава. Он признал, что нынешний уровень подготовки младшего офицерского состава недостаточен.

    Депутат Верховной рады Галина Янченко отмечала, что бойцы ВСУ, находящиеся на фронте, испытывают усталость из-за недостатка личного состава в бригадах, которые укомплектованы всего на 40–60%.

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    2 декабря 2024, 20:55 • Новости дня
    Россия заблокировала американский план работы СБ ООН из-за Украины

    Полянский: Россия заблокировала американский план работы СБ ООН из-за Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия заблокировала предложенный США план работы Совбеза ООН на декабрь из-за отказа исключить заседание по Украине, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Он сообщил, что Россия заблокировала проект программы работы Совета Безопасности ООН на декабрь, передает ТАСС. Причиной стало нежелание США исключить заседание по Украине из предложенной программы.

    Полянский пояснил, что США и Британия отказались изменять программу, несмотря на предсказуемую позицию России. «Как я и предполагал, американцы пошли на принцип и так же, как и британцы, остались без утвержденной программы работы СБ на месяц, отказавшись убирать заседание по Украине из ее проекта», – отметил он.

    По словам дипломата, в этом случае сказалось либо «американское упрямство», либо «англосаксонская солидарность», но результат остался прежним. Полянский подчеркнул, что Россия была четко прозрачной в своих намерениях с самого начала процесса согласования программы.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выступил с критикой Совета Безопасности ООН, заявив, что он устарел в его нынешнем формате и часто оказывается парализованным.

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    3 декабря 2024, 12:28 • Видео
    Шольц привез в Киев чемодан разочарований

    Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев?

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    4 декабря 2024, 03:01 • Новости дня
    Карлсон в Москве анонсировал интервью с Лавровым
    Карлсон в Москве анонсировал интервью с Лавровым
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что приехал в Москву для интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым, которое будет опубликовано в ближайшее время.

    «Вчера мы вернулись в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова», – приводит слова Карлсона ТАСС.

    В видео, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в России), журналист сообщил что «запись интервью» уже «закончена», оно «выйдет очень скоро». По словам Карлсона, интервью «получилось абсолютно захватывающим». Он подчеркнул, что Лавров является «самым опытным министром иностранных дел в мире».

    Рассказывая об интервью, Карлсон сообщил, что Лаврову были заданы вопросы о том, где Россия и США «находятся сейчас» и приближаются ли страны к «беспрецедентному конфликту». «Есть ли способ вернуть Россию из сферы влияния Китая в сферу влияния Запада? Постоянен ли этот союз? И означает ли избрание Дональда Трампа окончание этой войны, которая меняет мир, экономику США, глобальную экономику и ставит под угрозу жизнь каждого человека на этой планете?» – сказал Карлсон.

    Карлсон заявил, что США «незаметно для большинства американцев оказались в состоянии реальной войны с Россией, за которую не голосовали и которой большинство американцев не хочет». По его словам, американские военные фактически участвуют в боевых действиях против «русских в России».

    «Мы находимся к началу ядерной войны ближе, чем когда-либо в истории, намного ближе, чем это было в эпоху Карибского кризиса», – считает Карлсон. Журналист добавил, что в Вашингтоне «никто не работает над тем, чтобы конфликт не превратился в ядерный холокост». По его словам, эскалация достигла апогея после решения президента США Джо Байдена об ударах тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь России.

    В феврале Карлсон взял резонансное интервью у президента России Владимира Путина. В апреле вышли интервью Карлсона с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, а также с российским философом Александром Дугиным.

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    3 декабря 2024, 10:56 • Новости дня
    МИД Украины заявил об отказе от альтернатив членству в НАТО
    МИД Украины заявил об отказе от альтернатив членству в НАТО
    @ Zuma\TASS

    Отмечая 30-летие подписания Будапештского меморандума, официальный Киев подчеркнул важность предоставления Украине юридически обязывающих гарантий безопасности и настаивает на полном членстве в НАТО как единственной реальной защите от агрессии.

    5 декабря 2024 года исполняется 30 лет с момента подписания Будапештского меморандума о гарантиях безопасности, который давал обещания безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на отказ от третьего по величине ядерного арсенала в мире. Этот документ должен был стать важным шагом в укреплении глобального ядерного разоружения.

    МИД Украины заявил, что в 2014 году Россия, один из гарантов меморандума, якобы нарушила свои обязательства, начав «агрессию против Украины», которая в 2022 году переросла в «полномасштабное вторжение». Это, по мнению украинской стороны, является грубым нарушением международного права и Статута ООН.

    Кроме того, в заявлении отмечается, что якобы нарушение Россией меморандума «подорвало доверие к идее ядерного разоружения и создало опасный прецедент, который побудил другие страны стремиться к ядерным арсеналам». Украина считает своей стратегической ошибкой недостаточные меры защиты в 1990-х годах.

    Украина призывает США, Великобританию, Францию и Китай, а также всех участников Договора о нераспространении ядерного оружия поддержать предоставление ей действенных гарантий безопасности. Единственным реальным гарантом безопасности Украина видит полноправное членство в НАТО, которое способно стать противодействием «российской агрессии и шантажу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный в апреле 2024 года, предусматривает уступки России, включая отказ от обсуждения членства Украины в НАТО на 10 лет и сохранение за Москвой ранее занятых территорий. На встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе не будет подниматься вопрос о сроках вступления Украины в альянс. Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только на основе реалий, а не «хотелок» украинской стороны, как заявил президент Владимир Путин.

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    3 декабря 2024, 14:54 • Новости дня
    Скачко: Россию не устроит отсрочка обсуждения членства Украины в НАТО

    Политолог Скачко: Одержимость Украины членством в НАТО мешает урегулированию конфликта

    Скачко: Россию не устроит отсрочка обсуждения членства Украины в НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина не откажется от идеи членства в НАТО. Однако это напрямую противоречит интересам России, что заставляет усомниться в эффективности переговоров на основе плана Кита Келлога. Если Дональд Трамп хочет урегулирования конфликта, ему придется надавить на Киев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее МИД Украины назвал членство в НАТО единственной действенной гарантией безопасности.

    «План Кита Келлога подразумевает приостановку вопроса о членстве Украины в НАТО на 10 лет. Это положение неприемлемо для России. Предлагаемое решение лишь отложит проблему в долгий ящик, но не изменит сути: Москва не хочет допускать даже отдаленной возможности участия Киева в альянсе», – сказал Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Что касается Украины, то идея Келлога полностью противоречит политике, проводимой местными властями начиная с 2014 года. Страна официально провозгласила курс на вступление в Североатлантический альянс. Это стало важной частью жизни общества страны. Так просто они от этого не отступят», – отмечает собеседник.

    «То есть согласие с планом будет означать полное крушение начинаний Киева за последние 10 лет. Кроме того, в офисе Зеленского действительно считают пятую статью НАТО панацеей. Зафиксированное на бумаге положение о коллективной обороне стран – членов альянса кажется им единственной доступной гарантией безопасности», – акцентирует он.

    «Однако перспективы начала переговоров по инициативе Келлога все же имеются. Но приступить к диалогу и завершить его – это кардинально разные вещи. В процессе обсуждения поствоенного сосуществования стороны непременно будут натыкаться на взаимонеприемлемые положения. И здесь уже пригодится умение идти на компромисс», – говорит собеседник.

    «Пока Украина не производит впечатления страны, готовой идти на уступки. Устроит ли столь безальтернативная позиция офиса Зеленского Дональда Трампа – непонятно. На риторическом уровне он пытается представить себя как человека, заинтересованного в мире. Если это действительно так, новый глава Белого дома найдет способы, как сделать Киев более сговорчивым», – заключил Скачко.

    Ранее МИД Украины назвал членство в НАТО единственной действенной гарантией безопасности. По оценке дипведомства, только вступление в альянс может стать противодействием «российской агрессии и шантажу». При этом Киев обратился к США, Британии, Франции и Китаю с просьбой поддержать предоставление ему необходимых гарантий.

    Данное сообщение МИД стало реакцией на опубликованный Центром восточных исследований план Кита Келлога по урегулированию текущего конфликта. Инициатива возможного спецпосланника Дональда Трампа по Украине состоит из пяти пунктов. В частности, недовольство Киева вызвало третье положение документа.

    Согласно ему, страна должна отказаться от рассмотрения вопроса о членстве в НАТО на 10 лет. Кроме того, за Россией должен сохраниться контроль над освобожденными территориями. Предусматривается и постепенная отмена санкций, принятых западными государствами в отношении Москвы, а также нормализация отношений с США.

    Другие пункты предполагают прекращение «международной изоляции» России, восстановление контактов лидеров Штатов и ЕС с Владимиром Путиным, а также оказание давления на Москву и Киев для того, чтобы усадить их за стол переговоров. Отмечается, что в случае отказа Украины от начала диалога Вашингтон может прекратить оказание стране военной помощи.

    При этом в Штатах не исключают возможности предоставления Киеву двусторонних гарантий безопасности. Планируется, что офису Зеленского разрешат не признавать контроль России над новыми регионами, однако решать этот вопрос силовыми методами будет запрещено.

    Между тем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Москва считает неприемлемым вступление Украины в НАТО. По его словам, членство Киева в альянсе является угрозой безопасности для России. Он также добавил, что данное развитие событий не будет способствовать ликвидации первопричин текущих событий.

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    4 декабря 2024, 12:38 • Новости дня
    Членство Украины в НАТО исключено из мирного плана Трампа

    Reuters: План Трампа содержит уступку территорий России и отказ от членства Украины в НАТО

    Членство Украины в НАТО исключено из мирного плана Трампа
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Советники Дональда Трампа предложили план урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий уступку территорий России и отказ от членства Украины в НАТО, сообщает Reuters.

    Как сообщает Reuters, команда советников Дональда Трампа разработала предложения по окончанию конфликта на Украине, которые могут включать в себя уступку крупных территорий страны России на неопределенное время. Предложения, выдвинутые тремя ключевыми советниками, в том числе будущим спецпосланником Трампа по России и Украине, отставным генерал-лейтенантом Китом Келлогом, предполагают отказ Украины от вступления в НАТО.

    Советники Трампа попытаются заставить Москву и Киев начать переговоры, используя различные рычаги влияния. В частности, они предлагают прекратить военную помощь Киеву, если он не согласится на переговоры, и увеличить ее, если президент России Владимир Путин откажется от переговоров. Трамп обещал завершить конфликт в течение 24 часов после инаугурации, но пока не раскрывает деталей.

    Аналитики и бывшие чиновники по вопросам нацбезопасности сомневаются в осуществимости этого плана из-за сложности конфликта. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский, столкнувшись с нехваткой ресурсов и потерей территорий, выразил заинтересованность в переговорах. Однако Путин может не проявить интереса к переговорам, поскольку имеет территориальные преимущества и может рассчитывать на дальнейшие успехи на поле боя, отмечает Reuters. Россия контролирует Крым и значительные части Донбасса, а также значительные территории Запорожья и Херсона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис Зеленского повысил требования для начала дипломатического урегулирования конфликта, настаивая на полноценном вступлении Украины в НАТО. Генсек НАТО Марк Рютте настаивает на увеличении поставок оружия Украине перед началом возможных мирных переговоров с Россией, чтобы усилить позиции Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет никаких оснований для переговоров между Россией и Украиной.

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    4 декабря 2024, 12:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил участие украинцев в наступлении террористов в Сирии

    Военный эксперт Кашин: Боевикам в Сирии доступны боевой опыт ВСУ и техника НАТО

    Эксперт объяснил участие украинцев в наступлении террористов в Сирии
    @ Ghaith Alsayed/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Специалисты и бойцы ВСУ одни из немногих в мире, кто обладает реальным опытом участия в боевых действиях. Поэтому США привлекают их в различных конфликтах по всему миру, в том числе и в нынешней поддержке сирийских боевиков. Однако их помощь не является решающей, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее стало известно, что американцы и украинцы оказывают поддержку террористам в Сирии.

    «Во-первых, масштаб сотрудничества украинских специалистов с боевикам ХТШ (террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам», прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») может быть не настолько серьезным, как это хотелось бы представить Киеву. Украина нередко приписывает себе активность везде, где атакуют российских военных», – отметил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, военный эксперт.

    «Тем не менее сотрудничество действительно есть, и в первую очередь потому, что сейчас почти ни у кого в мире нет реального опыта ведения боевых действий. А у ВСУ он есть. И очевидно поэтому Запад привлекает украинских специалистов в той или иной степени в различных частях мира, где ведутся конфликты», – рассуждает собеседник.

    «Теоретически пара-тройка опытных операторов БПЛА могут передать сирийским боевикам некие приемы и ухищрения работы. Сомнительно, что это сыграло решающую роль в наступлении ХТШ, но свой вклад наверняка внесло», – добавил спикер.

    «Кстати, Украина сама стремится быть частью таких операций. Они считают, что тем самым повышают свой рейтинг в глазах американских кураторов и пытаются доказать свою полезность. Эта история, в принципе, была типичной и для холодной войны, когда некоторые младшие партнеры США могли использоваться в операциях за пределами региона», – напомнил он.

    «Что же касается технической помощи боевикам, то, насколько я понимаю, она в основном идет из Турции. Турции, как члену НАТО, доступна западная техника. Соответственно, дроны, устройства слежения и связи, различные тепловизоры и прочее вполне могут использоваться боевиками ХТШ», – резюмировал эксперт.

    Американцы и украинцы помогают террористам в Сирии, сами боевики «откровенно бравируют» поддержкой со стороны спецслужб Украины, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. По его словам, члены террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») и украинские специалисты были замечены в научном центре провинции Алеппо.

    Дипломат подчеркнул, что «взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии». Главное управление разведки Украины снабжает «боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями», указал он.

    Сирийские боевики переняли тактику использования беспилотников у украинских инструкторов, подтвердил специалист по изучению БПЛА. По его словам, они теперь активно используют дроны-камикадзе в ночное время, что указывает на их оснащение ночными камерами или тепловизорами, характерными для ВСУ.

    Эксперт говорит, что это является результатом тренировки, проведенной зарубежными специалистами, сообщает РИА «Новости». «Я сам был на СВО и видел, как там работают БПЛА. Приехав сюда, я наблюдаю, что боевики используют такую же тактику, как и украинцы», – сказал он, напомнив про надписи на английском языке на дронах.

    О том, что эскалация в Сирии имеет «украинский след», сказала и официальный представитель МИД Мария Захарова. «Мы решительно осуждаем данное нападение, в авангарде которого идут террористы, которые признаны таковыми Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Обращаем внимание на то, что среди боевиков-иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства, явно не обошлось без так называемого украинского следа», – цитирует ее ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие три важнейших урока должна извлечь Россия из падения Алеппо.

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    4 декабря 2024, 09:47 • Новости дня
    Захарова рассказала о масштабном характере интервью Лаврова Карлсону

    Tекст: Александра Юдина

    Интервью Сергея Лаврова с Такером Карлсоном будет длиться полтора часа и выйдет через пару дней, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, интервью Лаврова американскому журналисту будет масштабным, передает радио Sputnik.

    Уточняется, что общая продолжительность интервью составит около полутора часов, его выпуск ожидается через несколько дней.

    «Сергей Викторович задал особую ноту во взаимодействии со СМИ в сочетании открытости, профессионализма, доброжелательности, но при этом четкого обозначения национальных интересов. Интервью выходят регулярно российским и зарубежным СМИ, пресс-конференции, различные форматы, брифинги, комментарии – и вот еще одно», – заявила Захарова.

    Она также отметила, что беседа была посвящена самым актуальным вопросам, которые волнуют общество как в России и США, так и во всем мире.

    «Нужно набраться немножко терпения», – резюмировала дипломат.

    В ночь на среду американский журналист Такер Карлсон сообщил, что приехал в Москву для интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Напомним, в феврале Карлсон взял резонансное интервью у президента России Владимира Путина. В апреле вышли интервью Карлсона с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, а также с российским философом Александром Дугиным.

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    2 декабря 2024, 14:18 • Новости дня
    Долгов: Помилование Хантера Байдена символизирует принцип неравенства американской «демократии»

    Дипломат Долгов: Помилование Хантера Байдена обличает систему власти США

    Долгов: Помилование Хантера Байдена символизирует принцип неравенства американской «демократии»
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Использование президентом правовой системы США ради удовлетворения собственных желаний многое говорит о современной Америке. Демократия в этой стране превратилась в рычаг реализации личных интересов политиков, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее президент США Джо Байден объявил о помиловании своего сына Хантера.

    «Джо Байден в очередной раз совершил мелкий, не заслуживающий должности президента, поступок. Он прекрасно понимает, что вся его семья замешана в махинациях и серых схемах, поэтому и пытается обрубить любые пути для будущих расследований», – сказал Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    «Однако данный шаг первого лица многое говорит о сформировавшейся в стране системы власти. Американская демократия давно живет по принципу: «перед законом все равны, но некоторые равнее». Правовая система США превратилась в поле для реализации личных амбиций и желаний», – отмечает он.

    «Вспомним, как до этого Демократическая партия использовала все доступные ей рычаги влияния на кампанию Дональда Трампа. Его обвиняли во всех грехах, и работали над этим ведущие СМИ страны. А многие судьи и юристы открыто поддерживали столь сомнительные с точки зрения закона процессы», – акцентирует собеседник.

    «В любом случае, времена изменились. Очевидно, что Байден уйдет со своего поста в статусе одного из наиболее слабых президентов США за всю историю этой страны. Собственно, помилование его сына Хантера всего лишь добавляет в этот образ дополнительные, но не определяющие штрихи», – заключил Долгов.

    Ранее президент США Джо Байден объявил о помиловании своего сына Хантера. Он обвинялся сразу в нескольких правонарушениях среди которых – неуплата налогов и незаконное хранение оружия. По словам главы Белого дома, обвинения в сторону младшего Байдена носили политический характер. Их целью якобы было оказание давления на него самого.

    «На протяжении пяти с половиной лет Хантер остается трезвым, несмотря на постоянные атаки и выборочное преследование. Попытки сломать Хантера – это попытки сломать меня. И нет причин думать, что они прекратятся», – говорится в официальном заявлении Байдена. Он также выразил надежду на то, что «американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому шагу».

    Между тем, сам Хантер сообщил, что после помилования он намерен посвятить жизнь поддержке людей, страдающих от зависимостей. Сын Байдена отметил: он сожалеет, что его поступки стали основой для критики отца. При этом Хантер выразил уверенность в том, что его социальную работу ждет успех, поскольку он понимает, через что пришлось пройти людям, попавшим в схожую с ним жизненную ситуацию.

    Тем временем Дональд Трамп назвал действия Байдена ярким примером злоупотребления властью. Республиканце возмутился, что действующий глава Штатов не включил в помилование «заложников» 6 января – участников штурма Капитолия 2021 года, которые также подверглись несправедливому судебному преследованию.

    Официальный представитель МИД Россия Мария Захарова в комментарии для издания «Известия» на этом фоне назвала США «карикатурой на тему демократии». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался обсуждать данную тему, поскольку счел помилование Хантера Байдена внутренним делом Штатов.


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    1 декабря 2024, 17:55 • Новости дня
    Белый дом исключил передачу ядерного оружия Украине

    Салливан: США не рассматривают передачу ядерного оружия Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон не рассматривает возможность передачи ядерного оружия Украине, сосредоточив внимание на поставках обычных вооружений для защиты от России, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Салливан в эфире телеканала ABC: «Это не рассматривается, нет. Мы направляем Украине различные виды обычных вооружений, чтобы она могла эффективно защищаться и вести борьбу с Россией, но не ядерный потенциал», передает ТАСС.

    Как пишет РИА «Новости», Салливан подчеркнул, что Вашингтон сконцентрирован на поставках обычных вооружений. По его словам, эти вооружения должны помочь Украине эффективно защищаться и противостоять России. Вопрос передачи ядерного оружия не рассматривается и не стоит на повестке дня, заявил он.

    В субботу замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что несмотря на существующую опасность обмена ядерными ударами, Россия сделает все возможное, чтобы избежать этого катастрофического сценария. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет следить за каждым шагом Киева и использует все доступные средства, чтобы не допустить получения Украиной ядерного оружия.

    Ранее сообщалось, что США не намерены передавать ядерное оружие Украине, несмотря на слухи о возможной поставке. Белый дом подтвердил это в ответ на запрос Newsweek.

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    4 декабря 2024, 03:57 • Новости дня
    Небензя заявил о поддержке террористов в Сирии со стороны США и Украины
    Небензя заявил о поддержке террористов в Сирии со стороны США и Украины
    @ John Minchillo/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американцы и их союзники оказывают поддержку террористам в Сирии, сами террористы «откровенно бравируют» поддержкой со стороны спецслужб Украины, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ходе заседания СБ ООН Небензя заверил, что «враг будет разбит, какую поддержку внешние силы ему ни оказывали». «По имеющейся информации, поддержку террористам в той или иной степени оказывают прежде всего американцы и их союзники», – приводит слова постпреда РИА «Новости».

    «Сегодня же поступили сообщения о том, что украинские специалисты с провождения террористов из ХТШ* были замечены в научном центре провинции Алеппо», – сказал Небензя. При этом сами боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») поддержку со стороны Украины «не только не скрывают, но и откровенно бравируют».

    Он подчеркнул, что главное управление разведки Украины вооружает и занимается военной подготовкой террористов. Отмечается, что «взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии». ГУР снабжает «боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями».

    Небензя, обращаясь к зампостпреду США при ООН Роберту Вуду, заявил: «Вы не нашли в себе смелости осудить очевидную террористическую атаку, предпринятую против мирных граждан мирных сирийских городов, с трудом налаживающих мирную жизнь».

    США «лукаво утверждали, что нападения на Алеппо и на северо-запад Сирии совершили некие повстанцы», хотя речь идет о «террористах и экстремистах». По словам российского постпреда, США вновь продемонстрировали, что нет таких преступлений, которые Вашингтон готов замолчать ради «наживы и прибыли».

    «Мы, откровенно говоря, рады, что мы с вами находимся по разные стороны баррикад, поскольку такие понятия, как честность, справедливость и совесть, не являются визитной карточкой внешней политики Соединенных Штатов», – сказал Небензя, отметив, что США вместе со своими союзниками «любыми возможностями» пытаются посеять хаос в Сирии, даже не стесняются попыток «обелять» террористическую организацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сирийская армия подтвердила информацию о проникновении террористов во многие районы Алеппо, атаку возглавила исламистская организация «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

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    2 декабря 2024, 17:38 • Новости дня
    РИА «Новости»: Боевики захватили Алеппо с помощью украинских советников и США
    РИА «Новости»: Боевики захватили Алеппо с помощью украинских советников и США
    @ Anas Alkharboutli/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) захватила Алеппо, используя американские технологии и поддержку украинских советников, сообщил приближенный к сирийским спецслужбам источник.

    Террористы смогли захватить Алеппо благодаря поддержке украинских советников и передовым американским технологиям. Боевики ранее не имели опыта использования высоких технологий, без помощи украинских советников их освоение было бы невозможно, сказал собеседник РИА «Новости».

    США предоставили технологии, позволяющие управлять наступательными операциями. В частности, применялись устройства GPS с шифрованием и широким использованием искусственного интеллекта для навигации ударных БПЛА и дронов-камикадзе на больших расстояниях. Благодаря этому террористические группы более эффективно координировали свои действия в боевых условиях.

    Еще одним серьезным вызовом для сирийской армии стало применение террористами мощных средств радиоэлектронной борьбы.

    Напомним, на прошлой неделе входящие в «Хайят Тахрир аш-Шам» группировки нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. 30 ноября Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.

    Востоковед Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что причиной захвата части Алеппо террористами стала деградация политической системы Сирии, включая армию и структуры безопасности.

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    1 декабря 2024, 18:06 • Новости дня
    Медведев предрек сложные переговоры Трампа с Киевом

    Медведев: У Трампа не будет легких переговоров с Киевом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Администрации Дональда Трампа предстоят трудные переговоры с Киевом из-за позиции украинского лидера Владимира Зеленского, настроенного продолжать войну и откладывать выборы, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев поделился своим мнением в Telegram-канале о том, что администрацию Дональда Трампа ждут сложные переговоры с Киевом. Он отметил, что режим Владимира Зеленского намерен продолжать военные действия и затягивать с проведением выборов.

    Медведев сослался на публикацию британской газеты The Times, в которой сообщается о падении популярности Зеленского. Согласно опросу, лишь 16% украинцев готовы отдать свои голоса за него на выборах, а 60% опрошенных против его повторного участия в выборах.

    «Режим будет и дальше настаивать на тотальной войне до последнего украинца и по максимуму тянуть с выборами, так как это единственный способ сохранить власть», – заявил Медведев. Он подчеркнул, что остановка войны для властей Киева сравнима со смертью, так как она приведет к завершению их правления.

    Накануне британский политик лорд Майкл Эшкрофт заявил, что Дональду Трампу предстоит решить сложный конфликт на Украине, который может стать для него как вызовом, так и возможностью.

    Ранее Медведев выразил мнение о возможности избранного президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине.

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    2 декабря 2024, 23:31 • Новости дня
    Госдеп США выделил Украине военную помощь на 725 млн долларов

    США выделили Украине дополнительные 725 млн долларов на военную помощь

    Tекст: Максим Попов

    Госсекретарь Энтони Блинкен заявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 725 млн долларов в рамках президентских полномочий.

    США выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом 725 млн долларов, сообщает ТАСС. Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что данная помощь предоставлена в рамках президентских полномочий по списанию со складов министерства обороны.

    «Это дополнительная помощь, предоставленная в рамках президентских полномочий по списанию со складов министерства обороны, оценивается в 725 млн долларов», – говорится в сообщении главы госдепа.

    При этом Блинкен уточнил, что в рамках очередного пакета военной помощи США передадут Украине партию противопехотных мин.

    До этого глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил разрешение Украине использовать поставляемые противопехотные мины. По его словам, данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск, которые все чаще начинают атаки с использования пеших подразделений.

    Ранее сообщалось, что в новый пакет военной помощи Украине войдут различные виды вооружений и боеприпасов, в числе которых противотанковые средства, беспилотные летательные аппараты, мины и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Также предусмотрены боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

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    4 декабря 2024, 13:03 • Новости дня
    Эксперт: Задержание хакера Wazawaka стало сигналом России для США

    Эксперт Смилянец: Задержание хакера Wazawaka стало сигналом России для США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Задержание в Калининграде хакера Михаила Матвеева, известного как Wazawaka, является дипломатическим сигналом России для США, заявил эксперт по кибербезопасности Дмитрий Смилянец.

    Арест Матвеева указывает на готовность России к сотрудничеству с США в области предотвращения компьютерных преступлений, сказал Смилянец «Газете.Ru».

    Он напомнил, что администрация действующего президента США Джо Байдена уходит, а в Белый дом возвращается Дональд Трамп.

    «У Трампа собрана уникальная команда, которая готова работать с Россией. Я думаю, и Россия готова к этому сотрудничеству. Арест Матвеева подтверждает намерения России в создании адекватных и партнерских отношениях с США по части взаимодействия спецслужб в рамках предотвращения компьютерных преступлений», – пояснил эксперт.

    Wazawaka не стал первым «подарком» российских силовиков для США, сказал собеседник. В 2022 году была ликвидирована группировка хакеров Revil, действовавшая против таких компаний, как Apple и JBS. Это произошло вскоре после переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

    Однако, по словам Смилянца, администрация Байдена не оценила усилия России.

    29 ноября в Калининграде правоохранительные органы задержали Владимира Матвеева по подозрению в создании и распространении вредоносных компьютерных программ. Уже 1 декабря он был освобожден из-под стражи.

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