Одиннадцать классов в школе – это тоже влияние Запада

Все-таки Владимир Мединский – пиарщик от бога. Умеет взорвать повестку.

Пока общество эмоционально и информационно приковано к линиям боевого соприкосновения и изменению ядерной доктрины, он вдруг обращается с вопросом – а зачем нам 11 лет среднего образования?

У наших оппозиционных тупиц уже есть объяснение: «чтобы побыстрей выкинуть всех из школы и отправить на войну». Но не все так просто. От возврата к старой советской хронологии обучения – 10 классов – физиологический возраст грядущих призывников совершенно не изменится. Поэтому – как всегда мимо.

Но в чем вопрос? Писатель Прилепин пытается нащупать проблему в тотальной инфантилизации общества и винит в этом тех самых слоняющихся в течение 11 лет по коридорам школьников. Но погодите – общая тенденция «сегодняшние 40-летние это вчерашние 25-летние» взялась вовсе не из учительской.

Это две тенденции: одна объективная – люди стали жить здоровее, лучше, не убивают себя бессмысленным физическим трудом и получают большой запас физиологической прочности благодаря современной медицине. И субъективный фактор – сегодняшний мир тотально заинтересован в кидалтах (kid-alts), поколениях бородатых детишек, которых чем меньше будет в реальной социальной и экономической активности – тем лучше. Потому что миру нечего им больше предложить, кроме того, что вечно играть в смартфончики на мамином диване. Они лишние в системе. И если они при этом потеряют способность к политической активности и бунту – будет совсем хорошо. Никакой активности, только потребляй.

Кто сказал «бунт»?

Ну, я описываю современную западную реальность, у нас-то бунт – помилуй бог, какой бунт, все идут стройными рядами. Просто западные политические нарративы давно уже проникли и к нам, даже если мы громко делаем вид, что воюем со всем коллективным Западом супротив его, Запада, ценностей.

Это произошло, когда мы начали осуществлять реформы различных важных областей строго по западным методичкам. И даже, не побоюсь этого слова, вполне давосским и глобалистским.

Эффективные менеджеры взялись за медицину, за образование. Но бог пока миловал русскую медицину, потому что результаты реформ отрасли на Западе – катастрофические. Я за последние 15 лет имел вдумчивые отношения с медицинскими системами Германии, Австрии, Португалии, Испании, и везде – катастрофа. Нужно срочно обследование на томографе? По страховке – через три месяца. За наличные – завтра. Это хваленая Германия.

С образованием – совершенно то же. И когда уважаемые Мединский с Прилепиным винят школу, то нет. Мы же знаем, откуда эти 11 лет взялись вместе с Болонской системой и ЕГЭ. Это все те же западные реформы, цель которых – полная дебилизация населения в рамках выращивания «квалифицированного потребителя». Кто навязывает это России, назовите фамилии? У народа накопились к этим людям вопросики.

Можно, конечно, вспоминать бедное и полуголодное детство и школу, где в одной классной комнате сидело четыре класса, потому что ни детей, ни учителей на полные классы не набиралось. А еще можно дежурно вспомнить с ветеранской слезой, что до большой (средней) школы надо было ходить пешком 15 километров. (Вру, нас на машине возили). Но правда заключается в том, что в этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.

Я вот часто думаю про этот год. Дело в том, что у меня день рождения в конце октября, и если бы меня не отдали в школу технически в шесть лет, а не в семь по закону, то я бы потерял целый год. А так в 16 уже откинулся, поступил в институт и уже в 17 ремонтировал рыболовные суда на судоремонтном заводе Петропавловска-Камчатского в рамках институтской практики. Это не просто ветеранская байка – я до сих пор чувствую, что этот год дал в дальнейшем очень большую фору. В 17 я заработал на заводе себе на первый приличный фотоаппарат, а в 1986-м уже вошел в лонг-лист World Press Photo. Никогда не знаешь, как оно обернется.

Жизнь-то очень быстро проходит. И действительно – нет смысла прикидываться вечным подростком, хоть это и удобно и в зоне комфорта.

И поэтому с общим посылом господ Мединского с Прилепиным я, наверное, соглашусь. А со злобными оппозиционными дурачками – нет.