  • Новость часаАрмия Ливана опровергла отступление от границы с Израилем
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Одиннадцать классов в школе – это тоже влияние Запада
    1 октября 2024, 09:04 Мнение

    Одиннадцать классов в школе – это тоже влияние Запада

    В этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

    У России хватает денег и на СВО, и на пенсии
    Маневр российского истребителя напугал летчика F-16 ВВС США (видео)
    Василия Ливанова госпитализировали в Москве
    Нейросеть Midjourney заменила украинский герб на двуглавого орла

    Все-таки Владимир Мединский – пиарщик от бога. Умеет взорвать повестку.

    Пока общество эмоционально и информационно приковано к линиям боевого соприкосновения и изменению ядерной доктрины, он вдруг обращается с вопросом – а зачем нам 11 лет среднего образования?

    У наших оппозиционных тупиц уже есть объяснение: «чтобы побыстрей выкинуть всех из школы и отправить на войну». Но не все так просто. От возврата к старой советской хронологии обучения – 10 классов – физиологический возраст грядущих призывников совершенно не изменится. Поэтому – как всегда мимо.

    Но в чем вопрос? Писатель Прилепин пытается нащупать проблему в тотальной инфантилизации общества и винит в этом тех самых слоняющихся в течение 11 лет по коридорам школьников. Но погодите – общая тенденция «сегодняшние 40-летние это вчерашние 25-летние» взялась вовсе не из учительской.

    Это две тенденции: одна объективная – люди стали жить здоровее, лучше, не убивают себя бессмысленным физическим трудом и получают большой запас физиологической прочности благодаря современной медицине. И субъективный фактор – сегодняшний мир тотально заинтересован в кидалтах (kid-alts), поколениях бородатых детишек, которых чем меньше будет в реальной социальной и экономической активности – тем лучше. Потому что миру нечего им больше предложить, кроме того, что вечно играть в смартфончики на мамином диване. Они лишние в системе. И если они при этом потеряют способность к политической активности и бунту – будет совсем хорошо. Никакой активности, только потребляй.

    Кто сказал «бунт»?

    Ну, я описываю современную западную реальность, у нас-то бунт – помилуй бог, какой бунт, все идут стройными рядами. Просто западные политические нарративы давно уже проникли и к нам, даже если мы громко делаем вид, что воюем со всем коллективным Западом супротив его, Запада, ценностей. 

    Это произошло, когда мы начали осуществлять реформы различных важных областей строго по западным методичкам. И даже, не побоюсь этого слова, вполне давосским и глобалистским.

    Эффективные менеджеры взялись за медицину, за образование. Но бог пока миловал русскую медицину, потому что результаты реформ отрасли на Западе – катастрофические. Я за последние 15 лет имел вдумчивые отношения с медицинскими системами Германии, Австрии, Португалии, Испании, и везде – катастрофа. Нужно срочно обследование на томографе? По страховке – через три месяца. За наличные – завтра. Это хваленая Германия.

    С образованием – совершенно то же. И когда уважаемые Мединский с Прилепиным винят школу, то нет. Мы же знаем, откуда эти 11 лет взялись вместе с Болонской системой и ЕГЭ. Это все те же западные реформы, цель которых – полная дебилизация населения в рамках выращивания «квалифицированного потребителя». Кто навязывает это России, назовите фамилии? У народа накопились к этим людям вопросики.

    Можно, конечно, вспоминать бедное и полуголодное детство и школу, где в одной классной комнате сидело четыре класса, потому что ни детей, ни учителей на полные классы не набиралось. А еще можно дежурно вспомнить с ветеранской слезой, что до большой (средней) школы надо было ходить пешком 15 километров. (Вру, нас на машине возили). Но правда заключается в том, что в этот период развития – лет до 16 – каждый год отсчитывается совершенно по-разному и имеет совершенно другую ценность. В плане физического, эмоционального, душевного развития – во всем. Каждый год приносит столько всего, что приравнивается по значению годам к десяти во взрослом возрасте.

    Я вот часто думаю про этот год. Дело в том, что у меня день рождения в конце октября, и если бы меня не отдали в школу технически в шесть лет, а не в семь по закону, то я бы потерял целый год. А так в 16 уже откинулся, поступил в институт и уже в 17 ремонтировал рыболовные суда на судоремонтном заводе Петропавловска-Камчатского в рамках институтской практики. Это не просто ветеранская байка – я до сих пор чувствую, что этот год дал в дальнейшем очень большую фору. В 17 я заработал на заводе себе на первый приличный фотоаппарат, а в 1986-м уже вошел в лонг-лист World Press Photo. Никогда не знаешь, как оно обернется.

    Жизнь-то очень быстро проходит. И действительно – нет смысла прикидываться вечным подростком, хоть это и удобно и в зоне комфорта.

    И поэтому с общим посылом господ Мединского с Прилепиным я, наверное, соглашусь. А со злобными оппозиционными дурачками – нет.

    Другие материалы автора

    Вы согласны с мнением автора?

    109 голосов
    		9 голосов

    Главное
    Белый дом поддержал операцию Израиля против «Хезболлы»
    Подбитый танк Leopard доставили на «Уралвагонзавод»
    Индия не исключила экспорт ударных дронов в Россию
    Захарова назвала Блинкена подлецом
    Арестован экс-глава авиационно-технической службы Росгвардии
    В СК раскрыли обстоятельства задержания мэра дагестанского Избербаша
    Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в октябре

    У России хватает денег и на СВО, и на пенсии

    Подготовлен проект главного финансового документа страны на три года вперед. Бюджет отличается и редкой особенностью с точки зрения доходов, и значительными расходами. Однако это не значит, что ради финансирования спецоперации государство забудет о своих социальных обязательствах и нацпроектах – все ровно наоборот. Подробности

    Перейти в раздел

    Глобальный Юг создал коалицию против «друзей Украины»

    Глобальный Юг создает платформу «Друзья мира» для разрешения конфликта на Украине. Как отмечают эксперты, мирная инициатива стала закономерным шагом проводимой Китаем и Бразилией рациональной внешней политики. Насколько в «Друзьях мира» заинтересована Россия и как к этой идее отнесутся Запад и Киев? Подробности

    Перейти в раздел

    «Протез не помешает мне снова взять в руки автомат»

    «Как очнулся после наркоза, два дня был в эмоциональном ступоре. Не мог позвонить домой, жене. Как ей сказать, что я остался без ступни? Как в семье это воспримут? Может быть, я окажусь для них обузой?» Ветеран спецоперации Эдуард Бараев рассказал газете ВЗГЛЯД, как ему удалось вернуться к полноценной мирной жизни после тяжелого ранения. Подробности

    Перейти в раздел

    Новый премьер Японии подкинет США неожиданных проблем

    В первый день октября премьер-министром Японии станет Сигэру Исиба, ранее победивший на выборах лидера правящей партии. Исиба нетипичный для японской элиты политик – мятежник и либерал по самым неожиданным вопросам. Он хочет сохранить военно-политический союз с США, США желают того же. Но проблемы с Исибой Америке обеспечены. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Австрия проголосовала за Россию и против Украины

      На выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. При этом его называют «фашистом», а в европрессе пишут о «реванше фашизма в Австрии».

    • Китай и Бразилия объединились против Зеленского

      Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

    • Способен ли Иран предать Россию

      Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............