В России выросло количество альтернативно обучающихся школьников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пишет «Коммерсант», кроме стандартного посещения школы, закон «Об образовании» предусматривает также очно-заочное и заочное (ученик числится в школе, но посещает занятия выборочно), а также семейное обучение и самообразование (ребенок не записан ни в какое учебное заведение; он обязан лишь пройти аттестацию, предшествующую сдаче ГИА).

Специалисты МГПУ исследовали альтернативное образование в России и обнаружили, что за восемь лет его популярность выросла в десять раз. Если в 2016 году только 17,9 тыс. школьников учились не очно (0,1% от общего числа учеников), то в 2023 году их стало 174,7 тыс. (1%). Данные собирались из открытой статистики федерального Минпросвещения, а также в регионах.

Резкий скачок ожидаемо был зафиксирован в период эпидемии COVID-19, но ситуация не изменилась и после окончания пандемии – к 2023 году «альтернативных» учеников стало больше на 27,5 тыс.

Как отмечает автор исследования, руководитель Центра аналитических исследований и моделирования в образовании МГПУ Елена Петряева, были изучены образовательные сайты, которые предлагают и обучение детей, и сопровождение их учебы вне школы, которые предлагают обучение маленькими группами по 10–15 человек, индивидуальный подход, сопровождение логопеда и психолога в начальной школе, из чего можно сделать вывод, что именно этого и не хватает родителям в общеобразовательных учебных заведениях.

Ранее в России начали разрабатывать сервисы для общения учителей, родителей и школьников.