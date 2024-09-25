Минобрнауки исключило ЕГЭ по иностранному языку для ряда специальностей в вузах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает Минобрнауки России, планируется изменить перечень обязательных экзаменов для поступления в вузы по направлениям экономика, менеджмент и управление персоналом. В соответствии с проектом, ЕГЭ по иностранному языку будет исключен из обязательных требований, передает РИА «Новости».

Отныне для поступления на указанные направления абитуриентам потребуется сдать обязательные ЕГЭ по математике и русскому языку. Также будет предложен выбор из таких экзаменов, как информатика, история, обществознание или география, в зависимости от решения конкретного университета. В некоторых случаях вуз может предложить несколько экзаменов, из которых абитуриент сможет выбрать.

Кроме того, Министерство образования и науки России подчеркнуло, что ЕГЭ по русскому языку остается обязательным для всех поступающих в российские вузы, вне зависимости от направления. Это решение направлено на укрепление связи между школьными знаниями и требованиями вузовских программ.

Согласно проекту Минобрнауки, выпускники должны определиться с дисциплинами для сдачи ЕГЭ до 1 февраля 2025 года. При этом университеты обязаны опубликовать перечень вступительных испытаний не позднее 20 января 2025 года.

Ранее большинство участников обсуждения улучшения ГИА считают, что стоит оставлять второй результат пересдачи ЕГЭ. В следующем учебном году и в дальнейшем выпускники российских школ смогут воспользоваться правом пересдать один из предметов ЕГЭ по новым правилам. Напомним, в феврале 2024 года президент России Владимир Путин предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов. В апреле Рособрнадзор добавил два резервных дня для пересдачи ЕГЭ.