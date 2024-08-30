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Рособрнадзор решил, что нужно оставлять второй результат пересдачи ЕГЭ
Большинство участников обсуждения улучшения ГИА считают, что нужно оставлять второй результат пересдачи ЕГЭ, сообщил замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.
По его словам, нововведения 2024 года по пересдаче одного экзамена ЕГЭ положительно оценивается всеми коллегами, но была определенная дискуссия на тему дать возможность выбирать между первым и вторым результатом или оставить только второй, большинство решило, что надо оставлять именно второй результат, чтобы попытка была осознанная, передает ТАСС.
Круглинский добавил, что было много предложений по поводу изменения конструкции экзамена в 9-м классе, но большинство высказались за то, что нужно сохранить текущую конструкцию, при этом участники группы согласились с тем, что результаты ОГЭ должны учитываться при приеме в 10-е классы и при приеме в СПО.
Он рассказал также, что идея о возможности круглогодичной пересдачи ЕГЭ в специализированных центрах поддержки не
«Много говорили про обязательность установки блокираторов связи, все поддержали эту идею, но, к сожалению, сейчас она нереализуема, так как дополнительные расходы на региональные бюджеты. Сейчас сделать это довольно сложно», – сказал он на Всероссийском общественном обсуждении вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации.
Ранее Рособрнадзор объявил об успешной практике пересдачи ЕГЭ в российских школах.